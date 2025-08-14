 
آج کا دن اہمیت کا حامل ہے، ہمارے بزرگوں نے آزادی کیلئے قربانیاں دیں: سرفراز بگٹی

14 اگست ، 2025
— فائل فوٹو 

وزیراعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کا کہنا ہے کہ آج کا دن اہمیت کا حامل ہے، ہمارے بزرگوں نے آزادی کے لیے قربانیاں دیں۔

سرفراز بگٹی نے یوم آزادی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جب جب پاکستان پر مشکل وقت آیا، بلوچستان کے لوگ پیچھے نہیں ہٹے۔

اُنہوں نے کہا کہ بلوچستان کے لوگوں نے جشن آزادی منایا ہے، بہت مٹھی بھر لوگ ہیں جو ملک کو توڑنے کی بات کرتے ہیں، ہماری روایات کو بے دردی کے ساتھ کچلا جا رہا ہے۔

بھارت کے خلاف تاریخی فتح اور آزادی کا جشن

جناح اسپورٹس کمپلیکس میں یومِ آزادی اورمعرکہ حق کی فتح کی تقریب ہوئی، جس میں صدر مملکت، وزیرِاعظم ، تینوں مسلح افواج کے سربراہان، وفاقی کابینہ ارکان،قومی اسمبلی اور سینیٹ ارکان سمیت دوست ممالک کے سفراء، اور بڑی تعداد میں شہری بھی شریک تھے۔

وزیراعلیٰ بلوچستان نے کہا کہ معصوم شہریوں شہید کیا جا رہا ہے، اس کے خلاف سب نے یکجا ہونا ہے۔

اُنہوں نے کہا کہ بلوچستان میں بدامنی اور بے چینی کی صورتحال جلد ختم ہونے کو ہے۔

سرفراز بگٹی نے تقریب میں ملی نغمہ پیش کرنے والے بچوں کے لیے 5 لاکھ روپے انعام کا اعلان بھی کیا۔

