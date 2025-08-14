ماڈل کا کیٹ واک کے دوران فلسطین کا پرچم بلند کر کے اسرائیلی جارحیت کے خلاف احتجاج

کوپن ہیگن فیشن ویک میں ایک معروف برانڈ کے شو کے دوران ماڈل اور موسیقار جورا نے اسٹیج پر کیٹ واک کے دوران فلسطین کا پرچم بلند کر کے اسرائیلی جارحیت کے خلاف احتجاج کیا۔
واک کے دوران جورا نے اپنی جیب سے فلسطینی پرچم نکالا، جس پر نسل کشی کے خلاف ابھی اقدام کریں کا پیغام درج تھا۔
بعد ازاں انہوں نے یہ ویڈیو انسٹاگرام پر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ بات یہ ہے کہ فلسطین کے بغیر ہمارا کوئی مستقبل نہیں، کیا آپ سمجھ نہیں رہے؟
انہوں نے لکھا کہ اگر ہم آج یہ قبول کر لیں کہ اسرائیل پورے فلسطین کو بھوک سے ختم کر دے، تو ہم یہ بھی مان رہے ہیں کہ دنیا کے امیر ترین لوگ یہ طے کریں گے کہ اگلی نسل کشی کس اقلیت کی ہو گی۔
یہ احتجاج انڈسٹری کی اہم شخصیات اور شائقین کے سامنے ہوا، جس کا مقصد غزہ میں جاری جنگ اور اسرائیلی فوجی کارروائیوں کی مذمت کرنا تھا۔
معروف امریکی اداکار اور فلم پروڈیوسر لیونارڈو ڈی کیپریو اور ان کی گرل فرینڈ اور اطالوی فیش ماڈل وٹوریا سیریٹی کو ہسپانوی پولیس نے ایبیزا میں پیٹرون کی جانب سے منعقدہ ایک نجی پارٹی کے دوران سیکیورٹی چیک کے لیے کچھ دیر روکے رکھا۔