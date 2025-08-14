 
والد کی جدائی کے باوجود عاطف اسلم کی جاندار پرفارمنس

14 اگست ، 2025
— تصاویر بشکریہ سوشل میڈیا
اپنے والد کے انتقال کے غم کے باوجود پاکستان کے معروف گلوکار عاطف اسلم نے گزشتہ روز کراچی نیشنل اسٹیڈیم میں منعقدہ کنسرٹ میں شاندار پرفارمنس سے چار چاند لگا دیے۔

بھارت کو شکست اور پاکستان کے یومِ آزادی کا جشن منانے کے لیے گزشتہ روز سندھ حکومت کے تحت نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں معرکہ حق اور جشنِ آزادی کے سلسلے میں کنسرٹ منعقد کیا گیا تھا۔

کراچی آرٹس کونسل کے زیر اہتمام منعقدہ اس کنسرٹ میں عاطف اسلم سمیت راحت فتح علی خان، سجاد علی، حدیقہ کیانی، کیفی خلیل، خماریاں اور طفیل سنجرانی نے بھی پرفارم کیا۔ 

تاہم والد کے انتقال کے باوجود گلوکار عاطف اسلم نے اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داری نبھاتے ہوئے دم دار پرفارمنس پیش کی۔

والد کی جدائی کا غم برداشت کرنے والے گلوکار  کے چہرے پر پرفارمنس کے دوران ایک شکن تک نہ آئی جسے دیکھ کر حاضرین حیران رہ گئے اور گلوکار کو داد دیے بنا نہ رہ سکے۔ شائقین نے عاطف اسلم کو اصلی ہیرو قرار دے دیا۔

معروف گلوکار عاطف اسلم کے والد انتقال کر گئے

مداحوں، ساتھی فنکاروں اور دنیا بھر سے چاہنے والوں کی جانب سے تعزیتی پیغامات کا سلسلہ شروع ہوگیا

مذکورہ تقریب کا اختتام کیک کاٹنے اور شاندار آتش بازی کے ساتھ ہوا۔

واضح رہے کہ مایاناز گلوکار عاطف اسلم کے والد سینئر بیوروکریٹ چوہدری اسلم 12 اگست کو لاہور میں انتقال کر گئے تھے۔

