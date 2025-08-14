والد کی جدائی کے باوجود عاطف اسلم کی جاندار پرفارمنس

اپنے والد کے انتقال کے غم کے باوجود پاکستان کے معروف گلوکار عاطف اسلم نے گزشتہ روز کراچی نیشنل اسٹیڈیم میں منعقدہ کنسرٹ میں شاندار پرفارمنس سے چار چاند لگا دیے۔
بھارت کو شکست اور پاکستان کے یومِ آزادی کا جشن منانے کے لیے گزشتہ روز سندھ حکومت کے تحت نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں معرکہ حق اور جشنِ آزادی کے سلسلے میں کنسرٹ منعقد کیا گیا تھا۔
کراچی آرٹس کونسل کے زیر اہتمام منعقدہ اس کنسرٹ میں عاطف اسلم سمیت راحت فتح علی خان، سجاد علی، حدیقہ کیانی، کیفی خلیل، خماریاں اور طفیل سنجرانی نے بھی پرفارم کیا۔
تاہم والد کے انتقال کے باوجود گلوکار عاطف اسلم نے اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داری نبھاتے ہوئے دم دار پرفارمنس پیش کی۔
والد کی جدائی کا غم برداشت کرنے والے گلوکار کے چہرے پر پرفارمنس کے دوران ایک شکن تک نہ آئی جسے دیکھ کر حاضرین حیران رہ گئے اور گلوکار کو داد دیے بنا نہ رہ سکے۔ شائقین نے عاطف اسلم کو اصلی ہیرو قرار دے دیا۔
مذکورہ تقریب کا اختتام کیک کاٹنے اور شاندار آتش بازی کے ساتھ ہوا۔
واضح رہے کہ مایاناز گلوکار عاطف اسلم کے والد سینئر بیوروکریٹ چوہدری اسلم 12 اگست کو لاہور میں انتقال کر گئے تھے۔
معروف امریکی اداکار اور فلم پروڈیوسر لیونارڈو ڈی کیپریو اور ان کی گرل فرینڈ اور اطالوی فیش ماڈل وٹوریا سیریٹی کو ہسپانوی پولیس نے ایبیزا میں پیٹرون کی جانب سے منعقدہ ایک نجی پارٹی کے دوران سیکیورٹی چیک کے لیے کچھ دیر روکے رکھا۔