رنبیر کپور بہت صابر ہیں، ایک سین کیلئے 52 ری ٹیکس دیے: بونی کپور

معروف بالی ووڈ فلم پروڈیوسر بونی کپور کا کہنا ہے کہ رنبیر کپور اتنے صابر انسان ہیں کہ انہوں نے ایک سین کے لیے 52 بار ری ٹیک دیا، لیکن کبھی زبان پر شکوہ نہیں لائے۔
بھارتی میڈیا کے مطابق 2023ء کی رومانٹک ڈراما فلم ’تو جھوٹی میں مکار‘ میں رنبیر کپور نے بونی کپور کے ساتھ کام کیا جس کے حوالے سے ہوئے تجربے کے بارے میں بونی نے ایک حالیہ انٹرویو میں رنبیر کپور اور ان کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی بہت تعریف کی ہے۔
بونی کپور نے انکشاف کیا کہ رنبیر کو ایک بار فلم ’تو جھوٹی میں مکار‘ کے لیے 52 ری ٹیکس دینے پڑے، لیکن انہوں نے کبھی شوٹنگ کے شیڈول میں تبدیلیوں کے بارے میں شکایت نہیں کی۔
فلم پروڈیوسر نے بتایا کہ رنبیر وہ واحد اداکار تھے جنہیں سیٹ پر کبھی شکایت کرتے نہیں دیکھا، حالانکہ ہم نے مسلسل 16 گھنٹے دہلی کی گرمیوں میں شوٹنگ کی ہے، ہم نے شیڈول بھی تبدیل کیا مگر رنبیر نے ایک سیکنڈ کے لیے بھی شکایت نہیں کی۔
بونی کپور نے بتایا کہ مجھے یاد ہے کہ جب میں نے خود 13 یا 14 ری ٹیک دیے تو میں تھوڑا گھبرا گیا تھا، لیکن رنبیر میرے پاس آئے اور کہا کہ جب تک ڈائریکٹر مطمئن نہ ہو، ہمیں بہترین کام کرنا ہو گا اور انہوں نے 1 سین کے لیے 52 بار ری ٹیک دیا، وہ ہر بار ٹیم سے مکمل احترام سے پیش آتے رہے، ان کا صبر اور پروفیشنلزم واقعی قابلِ تعریف ہے۔
واضح رہے کہ بونی کپور اور رنبیر نے لو رنجن کی 2023ء کی فلم ’تو جھوٹی میں مکار‘ میں ایک ساتھ کام کیا تھا، یہ پروڈیوسر کا اداکاری میں پہلا قدم تھا، فلم میں شردھا کپور مرکزی کردار میں تھیں۔
رنبیر کپور آخری بار سندیپ ریڈی وانگا کی 2023ء کی فلم اینیمل میں نظر آئے تھے، وہ فی الحال سنجے لیلا بھنسالی کی فلم لو اینڈ وار کے لیے عالیہ بھٹ اور وکی کوشل کے ساتھ شوٹنگ کر رہے ہیں۔
رنبیر نتیش تیواری کی رامائن کے لیے سائی پلوی اور یش کے ساتھ بھی شوٹنگ کر رہے ہیں۔
نیپال کے دارلحکومت کٹھمنڈو میں آج احتجاج کرنے والوں پر سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ کے نتیجے میں 21 افراد کی ہلاکت اور 250 سے زائد کے زخمی ہونے کے واقعے کی نیپالی نژاد بھارتی اداکارہ منیشا کوئرالہ نے مذمت کرتے ہوئے اسے ملک کے لیے سیاہ دن قرار دیا ہے۔