معروف گلوکار عاطف اسلم کو بالی ووڈ کی یاد آنے لگی

دنیا بھر میں اپنی سریلی آواز اور دل کو چھو لینے والے گانوں کی وجہ سے پہچانے جانے والے پاکستان کے معروف گلوکار عاطف اسلم بالی ووڈ کو یاد کرنے لگے۔
ان دنوں عاطف اسلم کینیڈا میں اپنے کنسرٹس کر رہے ہیں، جہاں انہوں نے بھارتی صحافی کو انٹرویو دیا، جس میں مختلف معاملات پر کھل کر بات کی۔
عاطف اسلم کا کہنا تھا کہ اگر پاکستان کی بات کریں تو ہمارے پاس اتنے بڑے نام اور گلوکار نہیں ہیں اور اللّٰہ نے مجھے محدود وسائل کے باوجود بالی ووڈ تک پہنچایا، یہ میری سب سے بڑی کامیابی اور اللّٰہ کا انعام ہے، اس نے مجھے اس بڑی دنیا میں نمایاں کیا، میں اس کے شکر کا حق بھی ادا نہیں کرسکتا۔
ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ جی ہاں، مجھے بالی ووڈ یاد آتا ہے، آٹھ دس سال ہو گئے ہیں، وہاں پرفارم کرنے اور اسٹوڈیوز میں ریکارڈنگ کرنے کے دن یاد آتے ہیں، دوست بھی یاد آتے ہیں، لیکن خوشی ہے کہ دنیا بھر میں موسیقی پروان چڑھ رہی ہے۔
انہوں نے سلمان خان کے ساتھ کام کرنے کی یادیں بھی تازہ کیں اور کہا کہ ہم دبئی میں وِشال شیکھر کے ساتھ تھے، مجھے یاد ہے کہ انہوں نے مجھے لو نوٹس پر گانے کو کہا، حالانکہ سب مجھ سے ہائی نوٹس کی توقع رکھتے تھے، لیکن جب میں نے لو نوٹس پر گایا تو ایک خوبصورت دھن سامنے آئی، گانے کے بول بھی نہایت حسین تھے۔
گلوکار کا کہنا تھا کہ میں نے سلمان خان کے لیے بھی گایا اور یہ ہمیشہ خوشی کی بات ہوتی ہے کیونکہ ان سے کئی بار ملاقات ہوئی، وہ بےحد شاندار شخصیت کے مالک ہیں۔
دوران انٹرویو انہوں نے بھارتی گلوکاروں شیکھر روجانی اور متھون کی بھی تعریفیں کیں اور کہا کہ انہیں دونوں بہترین گلوکاروں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا اور ان کی ان کے ساتھ کام کے دوران بہت ساری یادیں وابستہ ہیں۔
نیپال کے دارلحکومت کٹھمنڈو میں آج احتجاج کرنے والوں پر سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ کے نتیجے میں 21 افراد کی ہلاکت اور 250 سے زائد کے زخمی ہونے کے واقعے کی نیپالی نژاد بھارتی اداکارہ منیشا کوئرالہ نے مذمت کرتے ہوئے اسے ملک کے لیے سیاہ دن قرار دیا ہے۔