سی آئی ایس گیمز، پاکستانی عبدالرحمان نے برانز میڈل جیت لیا

04 اکتوبر ، 2025
کامن ویلتھ آف انڈیپنڈنٹ اسٹیٹس (سی آئی ایس) گیمز میں پاکستان کے عبدالرحمان نے ریسلنگ کا برانز میڈل جیت لیا۔

سی آئی ایس گیمز میں برانز میڈل کی باوٹ میں عبدالرحمان نے ترکمانستان کے عبدالمقیط نبی کو شکست دی۔

پاکستانی ریسلر نے 65 کلو گرام مقابلوں میں تیسری پوزیشن کی باؤٹ 10-5 سے جیت لی ہے۔

مقابلے فیصلہ کن باؤٹ کے پہلے راؤنڈ میں عبدالرحمان نے 3 اور دوسرے میں 7 ٹیکنیکل پوائنٹ لیے۔

عبدالرحمان نے اس سے قبل کوارٹر فائنل میں بیلا روس کے ریسلر کو شکست دی تھی جبکہ انہیں سیمی فائنل میں کرغزستان کے کھلاڑی نے مات دی۔

پاکستانی ریسلر انعام بٹ نے عبدالرحمان کے میڈل جیتنے پر کہا کہ ریسلرز ثابت کر دیا کہ پاکستان کے پہلوان دنیا بھر میں بہترین کارکردگی دکھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔

