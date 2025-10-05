جلد معلوم ہو گا حماس واقعی سنجیدہ ہے یا نہیں: مارکو روبیو

امریکی وزیرِ خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ غزہ میں ابھی جنگ کا اختتام نہیں ہوا، مزید کام کی ضرورت ہے۔
امریکی میڈیا سے گفتگو میں مارکو روبیو نے کہا کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان معاہدے پر بات چیت جاری ہے، امید ہے معاہدے کی تفصیلات جلد طے پا جائیں گی۔
انہوں نے مزید کہا کہ حماس نے جنگ کے بعد کے اقدامات پر اصولی اتفاق کر لیا ہے، جلد معلوم ہو جائے گا کہ حماس واقعی سنجیدہ ہے یا نہیں۔
امریکی وزیرِ خارجہ نے یہ بھی کہا کہ اسلحے کی واپسی اور حماس کی تحلیل کا مرحلہ مشکل ہو گا، غزہ میں ایسی حکومت نہیں بنائی جا سکتی جو 3 دن میں 3 بار حماس بن جائے۔
مارکو روبیو نے کہا کہ یرغمالیوں کی رہائی کے قریب ہیں، یہ معاملہ اب ہفتوں یا دنوں تک نہیں چل سکتا۔
انہوں نے کہا کہ 90 فیصد معاملات طے ہو چکے، چیزیں حتمی مراحل میں ہیں، غزہ معاہدے کی کوئی 100 فیصد ضمانت نہیں دے سکتا۔