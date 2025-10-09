ہم اپنے قومی اور صوبائی سفر میں انتہائی اہم موڑ سے گزر رہے ہیں: وزیرِاعلیٰ سندھ مراد علی شاہ

وزیرِاعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ ہم اپنے قومی اور صوبائی سفر میں انتہائی اہم موڑ سے گزر رہے ہیں۔
وزیراعلیٰ سندھ نے کراچی میں مینجمنٹ ایسوسی ایشن آف پاکستان(MAP) کے 25ویں سالانہ کنونشن سے خطاب میں کہا کہ کراچی پاکستان کا معاشی حب اور سندھ کے ماتھے کا جھومر ہے، اس تقریب کے لیے بہترین پلیٹ فارم ہے، آج ملک کی بہترین ذہانت یہاں موجود ہیں۔
مراد علی شاہ نے کہا کہ ہمیں معاشی، ماحولیاتی اور انفرااسٹرکچر جیسے چیلنجز کا سامنا ہے، ہمیں سیاسی مفادات سے بڑھ کر کامیابی اور اور بلندی کی جانب بڑھنا ہے۔
انہوں نے کہا کہ کامیاب اور پائیدار ترقی کے لیے انسانی سرمائے کو بہتر انداز میں استعمال میں لانا ہوگا، سسٹم کی کارکردگی میں مزید بہتر ی اور تیزی لانی ہوگی، انفرااسٹرکچرکی بحالی کے کلیدی شعبوں میں ترجیحی بنیادوں پر سرمایہ کاری کر رہے ہیں، مضبوط معیشت کے لیے بہترین انفرااسٹرکچر اور ہنر مند افراد درکار ہوتے ہیں۔
انہوں نے بتایا کہ بس ریپڈ ٹرانزٹ سسٹم میں وسعت لارہے ہیں تاکہ ٹرانسپورٹ نیٹ کو بڑھایا جاسکے، ساتھ کراچی کے پانی کی اہم ضرورت کو پورا کرنے جارہے ہیں، کےفور واٹر سپلائی اسکیم کو بروقت تکمیل تک پہنچائیں گے۔
وزیراعلیٰ نے بتایا کہ وہ ہم نے صحت کے شعبے میں کثیر سرمایہ کاری کی ہے، سندھ کی بہتری اور پائیداری کے لیے سرکاری اور نجی شعبوں کو مل کر کام کرنا چاہیے۔
ادارے کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے وزیراعلیٰ نے کہا کہ میپ کے بہترین تربیتی عمل سے صوبے کو بےانتہا فائدہ پہنچ سکتاہے، جدید دنیا جس کاروباری امور کا تقاضا کرتی ہے، میپ اُس پر پورا اترتی ہے، ایسےکنونشن نیٹ ورکنگ،آئیڈیا جنریشن اورپالیسی سےمتعلق اہم کردار ادا کرتےہیں۔
بعد ازاں سیاسی صورتحال کے حوالے سے مراد علی شاہ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ صدر سے وفاقی وزراء ملتے ہیں تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے۔
انہوں نے کہا کہ جو سیلاب آیا ہے ہم ذمے دار نہیں، صرف سیلاب پر بات ہونی چاہیے تھی، جو بدمزگی ہوئی وہ نہیں ہونا چاہیے تھی۔
سندھ میں حالیہ سیلاب کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ سندھ میں سیلاب میں کچے کے علاقے ڈوبے، باقی سب محفوظ رہے۔
مراد علی شاہ نے بتایا کہ پنجاب میں سیلاب پر بلاول نے زرعی ایمرجنسی لگانے کی تجویز دی تھی، تجویز پر وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت عمل کر رہی ہیں، بلاول کی تجویز پر ناراض ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔
ان کا کہنا تھا کہ عالمی برادری سے سیلاب سے متعلق بات نہ کرنا سمجھ نہیں آتا، ماضی میں سیلاب پر ہم نے بھی یہی اقدامات کیے تھے۔