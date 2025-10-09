وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کے استعفے کے بعد اپوزیشن جماعتیں متحرک ہوگئیں۔
ذرائع کے مطابق اپوزیشن جماعتوں نے اپنے اراکین اسمبلی کو پشاور میں رہنے کی ہدایت کردی۔
اپوزیشن سے وزیراعلیٰ کے انتخاب کے لیے امیدوار لانے کا فیصلہ کیا جائے گا، جے یو آئی (ف) کے سربراہ مولانا فضل الرحمان بھی پشاور میں موجود ہیں۔
وزیراعظم کے کوآرڈینیٹر برائے اطلاعات و نشریات اختیار ولی خان نے جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا کی صورتِ حال پر متحدہ اپوزیشن کی مشاورت جاری ہے، وزیراعلیٰ کے لیے مشترکہ امیدوار سامنے لائیں گے۔
دوسری جانب جنرل سیکریٹری پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز ملک حبیب نور اورکزئی نے جیو نیوز گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وزیراعلیٰ کے لیے اپوزیشن کے مشترکہ امیدوار لانے پر ہماری جماعت بھی مشاورت کر رہی ہے۔
ملک حبیب نور کا کہنا تھا کہ اسمبلی میں اکثریت ہونے پر جے یو آئی (ف) کے امیدوار کو لایا جاسکتا ہے، آزاد امیدواروں سے بھی رابطے میں ہیں۔