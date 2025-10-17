امریکا: فارم سے بھاگنے والی 3 بکریاں سیلبریٹی بن گئیں

امریکی ریاست کنیکٹیکٹ میں تین ماہ قبل ایک فارم سے بھاگنے والی 3 بکریاں سیلبریٹی بن گئیں۔
مقامی افراد کا کہنا ہے کہ یہ بکریاں جولائی میں فارم سے بھاگ گئی تھیں اور اُس وقت سے اب تک انہیں انٹر اسٹیٹ 95 کے قریب نجی اور سرکاری زمینوں پر چرتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔
جانوروں کے تحفظ کیلئے کام کرنے والی سیلویا روزنسکا نے بتایا کہ ان بکریوں کو پکڑنا بہت مشکل ثابت ہوا ہے۔ میڈیا سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ وہ اپنی زندگی کا بہترین وقت گزارتی دکھائی دیتی ہیں، لیکن مجھے خدشہ ہے کہ کبھی کوئی حادثہ نہ ہو جائے۔
ان بکریوں نے مقامی رہائشیوں کے درمیان مداحوں کا ایک گروپ بنا لیا ہے، جو ’’کلنٹن رومنگ گوٹس‘‘ نامی فیس بک گروپ میں ان کی تصاویر شیئر کرتے ہیں۔
کلنٹن اینیمل کنٹرول نے عوام سے درخواست کی ہے کہ اگر کوئی ان بکریوں کو دیکھے تو انہیں پکڑنے یا بھگانے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ وہ خوفزدہ ہو کر ہائی وے کی طرف بھاگ سکتی ہیں۔