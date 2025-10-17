فلم دنگل کی اداکارہ زائرہ وسیم کا نکاح، تصاویر شیئر کردیں

بالی ووڈ فلموں دنگل اور سیکرٹ سپر اسٹار میں اپنی شاندار اداکاری سے شہرت حاصل کرنے والی سابق اداکارہ زائرہ وسیم کا نکاح ہوگیا، تصاویر شیئر کر کے اداکارہ نے مداحوں کو خوشگوار حیرت میں ڈال دیا۔
اداکارہ زائرہ وسیم نے 2019 میں اسلام کی خاطر شوبز کو خیرباد کہہ دیا تھا۔
زائرہ نے انسٹاگرام پر دو تصاویر شیئر کی ہیں، ایک میں وہ نکاح نامے پر دستخط کررہی ہیں۔
دوسری تصویر میں شادی کے موقع پر سرخ رنگ کا عروسی لباس زیب تن کیے دیکھا جاسکتا ہے، انہوں نے تصاویر شیئر کرتے ہوئے کیپشن میں لکھا، ’’قبول ہے‘‘
یاد رہے کہ زائرہ وسیم نے اپنے کیریئر کا آغاز عامر خان کی فلم دنگل (2016) سے کیا تھا، جس میں انہوں نے نوجوان گیتا پھوگٹ کا کردار نبھایا۔ بعدازاں وہ سیکرٹ سپر اسٹار اور دی اسکائے اِز پنک میں بھی جلوہ گر ہوئیں۔
اُن کے مداحوں اور ساتھی فنکاروں نے سوشل میڈیا پر نیک خواہشات اور دعاؤں کا اظہار کیا ہے، جبکہ زائرہ کی پوسٹ کو لاکھوں لائکس مل چکے ہیں۔