سابقہ مس ورلڈ ایشوریا رائے بچن نے 52بہاریں دیکھ لیں

خوبرو بھارتی اداکارہ ایشوریا رائے بچن آج اپنی 52 ویں سالگرہ منا رہی ہیں۔
مِس ورلڈ 1994ء کا تاج اپنے سر پر سجانے سے لے کر عالمی ریڈ کارپٹس تک، ایشوریا کی خوبصورتی اور پُراعتماد انداز نے ہمیشہ سب کو متاثر کیا ہے لیکن یہ روشن، تازہ اور بے داغ چہرہ آخر کیسے برقرار رہتا ہے؟ اس کا جواب خود ایشوریا نے ایک حالیہ انٹرویو میں دیا ہے۔
بین الااقوامی جریدے سے گفتگو کرتے ہوئے ایشوریا نے بتایا کہ اِن کی زندگی عام لوگوں سے کہیں زیادہ مصروف ہے، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ دنیا والوں کے لیے دن 24 گھنٹوں کا ہوتا ہے مگر مجھے 48 گھنٹوں کو 24 میں سمیٹنا پڑتا ہے۔
ایشوریا رائے کا کہنا تھا کہ بطور اداکارہ، کاروباری خاتون، ایک ماں اور عالمی سفیر ہونے کے باوجود میں صبح 5:30 بجے سے اپنا دن شروع کر دیتی ہوں۔
ایشوریا رائے بچن نے اعتراف کیا کہ اِن کی ’بیوٹی روٹین‘ نہ پیچیدہ ہے اور نہ ہی مہنگی۔
وہ کہتی ہیں ہم خواتین سارا دن مختلف کردار نبھاتی ہیں، ایسے میں کسی طویل اسکن کیئر روٹین کا وقت نہیں ہوتا، سب سے آسان اور مؤثر چیز ہے صفائی اور ہائیڈریشن، صاف رہیں، پانی پئیں اور باقی سب خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے۔
انہوں نے مزید بتایا کہ جِلد کی نمی برقرار رکھنا میری روزمرہ کی عادت ہے جس کی شروعات میں نے فلمی کیریئر کے ابتدائی دنوں میں ہی شروع کر دی تھی۔
اداکارہ کے مطابق اپنی جِلد کو موئسچرائز کرنا اِن کے لیے فطری عمل ہے، چاہے شوٹنگ ہو یا گھر پر معمول کا دن، وہ صبح اور رات کو جِلد کو لازماً موئسچرائز کرتی ہیں، یہ اِن کی جِلد کے لیے سانس لینے جتنا ضروری ہے۔
خوبصورتی کا سادہ فارمولا بتاتے ہوئے ایشوریا رائے نے کہا ہے کہ خوبصورتی کا واضح اور آسان فارمولا یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ پانی پئیں، جِلد کو صاف رکھیں اور باقاعدگی سے موئسچرائزز لگائیں اور سب سے بڑھ کر، خود سے محبت کریں۔
بالی ووڈ کے بادشاہ شاہ رخ خان نے گذشتہ روز اپنی ساٹھویں سالگرہ شاندار انداز میں منائی۔ اگرچہ حفاظتی وجوہات کے باعث وہ اپنے بنگلے ’منت‘ کی بالکونی سے مداحوں کو ہاتھ نہیں ہلا سکے، لیکن ممبئی میں منعقدہ ایک عظیم فین میٹ اینڈ گریٹ تقریب میں انہوں نے اپنے چاہنے والوں کے ساتھ خوبصورت لمحے شیئر کیے۔