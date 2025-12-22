 
  • بانی: میرخلیل الرحمٰن
  • گروپ چیف ایگزیکٹووایڈیٹرانچیف: میر شکیل الرحمٰن

اسرائیلی فوج کا صیدون میں ڈرون حملہ، 3 لبنانی شہری جاں بحق

تازہ ترین
بین الاقوامی خبریں
22 دسمبر ، 2025
—تصویر بشکریہ سوشل میڈیا
—تصویر بشکریہ سوشل میڈیا

اسرائیلی فوج کی غزہ کی طرح لبنان میں بھی جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری ہیں۔

اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان کے شہر صیدون میں ڈرون حملہ کیا ہے جس کے نتیجے میں 3 لبنانی شہری جاں بحق ہو گئے۔

اسرائیلی فوج کی جانب سے صیدون حملے میں حزب اللّٰہ ارکان کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔

گزشتہ روز بھی جنوبی لبنان میں اسرائیلی فوج کے فضائی حملے میں 1 شخص جاں بحق اور 2 زخمی ہوئے تھے۔

بین الاقوامی خبریں سے مزید