اسرائیلی فوج کا صیدون میں ڈرون حملہ، 3 لبنانی شہری جاں بحق

اسرائیلی فوج کی غزہ کی طرح لبنان میں بھی جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری ہیں۔
اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان کے شہر صیدون میں ڈرون حملہ کیا ہے جس کے نتیجے میں 3 لبنانی شہری جاں بحق ہو گئے۔
اسرائیلی فوج کی جانب سے صیدون حملے میں حزب اللّٰہ ارکان کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔
گزشتہ روز بھی جنوبی لبنان میں اسرائیلی فوج کے فضائی حملے میں 1 شخص جاں بحق اور 2 زخمی ہوئے تھے۔
امریکی محکمۂ انصاف کی جانب سے جاری کیے گئے نئے ریکارڈز میں انکشاف ہوا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 1990ء کی دہائی میں سزا یافتہ جنسی مجرم جیفری ایپسٹین کے نجی طیارے پر پہلے سے بتائے گئے مقابلے میں کہیں زیادہ بار سفر کیا۔