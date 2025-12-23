ایس پی شہربانو نقوی ایمرجنسی کال کی وجہ سے پوڈ کاسٹ چھوڑ گئیں

ایس پی شہربانو نقوی کا پوڈکاسٹ کے دوران فرض شناسی کا مظاہرہ وائرل ہوگیا تاہم ساتھ ہی سوشل میڈیا پر میمز کا طوفان بھی آگیا۔
پاکستانی پولیس افسر شہربانو نقوی ایک بار پھر سوشل میڈیا پر موضوعِ بحث بن گئی ہیں، چند برس قبل وہ لاہور میں ایک خاتون کو ہجوم کے تشدد سے بروقت بچانے پر خبروں کی زینت بنی تھیں، خاتون کو اردو خطاطی والی شرٹ پہننے پر شدت پسند ہجوم کی جانب سے نشانہ بنایا جا رہا تھا، تاہم شہربانو نقوی کی فوری کارروائی نے ممکنہ بڑے سانحے کو ٹال دیا تھا، اس جرات مندانہ اقدام پر انہیں ملک بھر میں خوب سراہا گیا تھا۔
حال ہی میں شہربانو نقوی ایک پوڈکاسٹ میں شریک ہوئیں، جہاں دورانِ گفتگو انہیں ایس ایچ او کی جانب سے فون کال موصول ہوئی، جس میں ایک قتل کے کیس سے متعلق آگاہ کیا گیا۔
پولیس افسر نے فوراً پوڈکاسٹ چھوڑا، کیس نمٹایا اور پھر واپس آ کر انٹرویو دوبارہ شروع کر دیا، ان کا یہ اندازِ فرض شناسی سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا، جس کے بعد میمز اور طنزیہ ویڈیوز کی بھی بھرمار ہوگئی۔
سوشل میڈیا پر اس لمحے کو مزاحیہ انداز میں پیش کرنا شروع کردیا گیا، ایک صارف نے ویڈیو شیئر کرتے ہوئے کیپشن دیا کہ دھریندر کا سیکوئل ریلیز ہوگیا ہے دوستو۔
معروف سوشل میڈیا کریئیٹر یاسر شامی نے بھی پوڈکاسٹ کے اس منظر کی مزاحیہ نقل (ریکریئیشن) بنائی، جس میں انہوں نے قتل کے منظر کو طنزیہ انداز میں پیش کیا، ان کی ویڈیو کو صارفین کی جانب سے خاصی پذیرائی ملی۔
دوسری جانب کئی سوشل میڈیا صارفین نے اس واقعے کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا۔ ایک صارف نے لکھا کہ یہ ہیں ہماری جنریشن زی پولیس افسران، ایک اور تبصرہ تھا کہ ان دونوں میں سب سے بہترین اداکاری مائیک نے کی، جبکہ کسی نے طنزاً کہا کہ قتل کا کیس ایک گھنٹے میں حل ہوگیا۔
