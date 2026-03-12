بائیں ہاتھ سے کام کرنیوالوں میں مقابلے کی خواہش دائیں ہاتھ والوں سے زیادہ

حالیہ مطالعے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ بائیں ہاتھ سے کام کرنے والے افراد میں مقابلہ کرنے کی خواہش دائیں ہاتھ والوں کے مقابلے میں زیادہ ہو سکتی ہے، چاہے دونوں کے ہاتھوں کی رفتار میں کوئی واضح فرق نہ ہو۔
یہ نتیجہ جسمانی طاقت کے بجائے ذہنی پہلو کی برتری کو اجاگر کرتا ہے اور اس پرانی سوچ کو نئی اہمیت دیتا ہے کہ بائیں ہاتھ سے کام کرنے کی خصوصیت انسانوں میں اب تک کیوں برقرار ہے۔
1,129 بالغ افراد پر مبنی ایک سروے کے تجزیے میں یہ سامنے آیا کہ بائیں ہاتھ سے کام کرنے والے افراد کی نمایاں خصوصیت ہاتھوں کی تیزی نہیں بلکہ مقابلہ کرنے کا جذبہ تھا۔
ان جوابات کی بنیاد پر اٹلی کی یونیورسٹی سے وابستہ ایسوسی ایٹ پروفیسر جولیا پریتے نے ان افراد کا موازنہ کیا جن میں ہاتھ کے استعمال کی ترجیح بہت واضح تھی۔
50 بائیں ہاتھ سے کام کرنے والوں اور 483 دائیں ہاتھ سے کام کرنے والوں کے درمیان سب سے واضح فرق جیتنے کی خواہش سے متعلق پیمانوں میں سامنے آیا، یہ رجحان اس بات کا مطلب نہیں کہ ہر بائیں ہاتھ والا شخص زیادہ جارحانہ ہوتا ہے، تاہم یہ وضاحت کو جسمانی طاقت کے بجائے نفسیاتی عوامل کی طرف منتقل کرتا ہے۔
تحقیق میں مقابلے کے مختلف محرکات کو الگ الگ دیکھا گیا اور بائیں ہاتھ کے شرکاء ہر پہلو میں یکساں طور پر آگے نہیں تھے، ان کے سب سے زیادہ اسکور انتہائی مقابلہ بازی کے جذبے میں سامنے آئے، یعنی دوسروں کو شکست دینے کی خواہش میں، نہ کہ عمومی شخصیت کی خصوصیات میں۔
اسی کے ساتھ یہ بھی دیکھا گیا کہ بائیں ہاتھ سے کام کرنے والے افراد میں مقابلے سے متعلق اضطراب یا گریز کم تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ مقابلہ انہیں نسبتاً کم خوفناک محسوس ہوتا ہے۔
براہِ راست مقابلے کی صورتِ حال میں مہارت ہی سب کچھ نہیں ہوتی، بلکہ مقابلے میں حصہ لینے کی آمادگی بھی اہم کردار ادا کرتی ہے۔
لیبارٹری میں کیے گئے تجربے کے دوران شرکاء نے 9 کھونٹیاں تیزی سے لگانے اور نکالنے کا کام پہلے ایک ہاتھ سے اور پھر دوسرے ہاتھ سے کیا، تاہم یہ نفسیاتی فرق بہتر جسمانی کارکردگی کے واضح ثبوت میں تبدیل نہیں ہو سکا۔
دائیں ہاتھ والوں میں سے 24 میں سے 11 افراد دراصل بائیں ہاتھ سے زیادہ تیز نکلے، جبکہ بائیں ہاتھ والوں میں سے تقریباً نصف نے الٹا نتیجہ دکھایا۔
چونکہ یہ کام ہاتھ کی ترجیح کے مطابق نتائج نہیں دے رہا تھا، اس لیے مقابلے کا فرق جسمانی سے پہلے ذہنی نظر آیا۔
بائیں ہاتھ سے کام کرنے والے افراد دنیا میں نسبتاً کم ہیں، ایک تجزیے کے مطابق عالمی سطح پر ان کی شرح تقریباً 10.6 فیصد ہے۔
اس کی ایک وضاحت ارتقائی طور پر مستحکم حکمتِ عملی (Evolutionarily Stable Strategy) کے نظریے سے کی جاتی ہے، جس کے مطابق مختلف خصوصیات ارتقائی توازن کے باعث برقرار رہتی ہیں کیونکہ مخصوص حالات میں ہر ایک کو فائدہ ہو سکتا ہے۔
ایک تحقیق کے مطابق اکثریت بہتر ہم آہنگی پیدا کرتی ہے، جبکہ نایاب بائیں ہاتھ والے افراد آمنے سامنے کے مقابلے میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔
نئی تحقیق بھی اسی منطق کی تائید کرتی ہے اور اشارہ دیتی ہے کہ ممکنہ برتری ہاتھ کی گرفت کے بجائے مقابلہ پسند ذہنیت ہو سکتی ہے، کھیلوں کی دنیا میں یہ خیال طویل عرصے سے موجود ہے کیونکہ بائیں ہاتھ والے کھلاڑی براہِ راست حریفانہ کھیلوں میں غیر معمولی تعداد میں نظر آتے ہیں۔
فرانس میں مردوں پر کی گئی ایک پرانی تحقیق میں یہ بھی دیکھا گیا کہ لڑائی جھگڑوں میں پہلے سے شامل بائیں ہاتھ والے افراد کی تعداد زیادہ تھی، تاہم کھیل اور لڑائیاں روزمرہ زندگی کا مکمل عکس نہیں ہوتیں، اس لیے یہ شواہد اس بات کا حتمی ثبوت نہیں دیتے کہ بائیں ہاتھ سے کام کرنے کی خصوصیت ہر جگہ کیوں برقرار ہے، مزید یہ کہ بائیں ہاتھ والوں کے بارے میں کئی مقبول تصورات اس تحقیق میں درست ثابت نہیں ہوئے۔
ڈپریشن اور اضطراب کی خصوصیات کے اسکور بائیں اور دائیں ہاتھ والوں کے درمیان قابلِ اعتماد فرق نہیں دکھا سکے، ایک حالیہ جائزہ بھی بالغ افراد میں اضطراب کے ساتھ مضبوط تعلق ثابت کرنے میں ناکام رہا، جس سے موجودہ تحقیق کا نتیجہ غیر معمولی نہیں لگتا۔
ماہرین کے مطابق مقابلہ کرنے کی خواہش سے متعلق اثر زیادہ واضح اس وقت نظر آتا ہے جب اسے شخصیت یا ذہنی بیماری کے دعوؤں کے ساتھ نہ ملایا جائے۔
