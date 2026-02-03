 
میرے پاس بشریٰ بی بی کے دو پیغام آئے ہیں: بیرسٹر گوہر

03 فروری ، 2026
بشریٰ بی بی کیساتھ فیملی کی ملاقات میں بانی پی ٹی آئی موجود نہیں تھے، بیرسٹر گوہر - فوٹو: فائل
چیئرمین پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ میرے پاس بشریٰ بی بی کے دو پیغام آئے ہیں۔ بشریٰ بی بی نے بتایا کہ بانی پی ٹی آئی کی آنکھ میں شدید تکلیف تھی۔

راولپنڈی کی اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا کہ آج 3 ماہ بعد بشریٰ بی بی کی فیملی کو ملاقات کی اجازت ملی، بشریٰ بی بی کیساتھ فیملی کی ملاقات میں بانی پی ٹی آئی موجود نہیں تھے۔

ان کا کہنا تھا کہ میرے پاس بشریٰ بی بی کے دو پیغام آئے ہیں، بشریٰ بی بی نے بتایا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی آنکھ میں شدید تکلیف تھی، ڈاکٹروں نے تجویز کیا ان کا پمز اسپتال جانا ضروری ہے۔

اڈیالہ جیل میں بشریٰ بی بی سے بیٹی اور بھابھی کی ملاقات

اڈیالہ جیل میں بشریٰ بی بی سے بیٹی اور بھابھی کی ملاقات ہوئی۔ ذرائع کے مطابق دونوں خواتین نے ملاقات کے بعد بشریٰ بی بی کا پیغام بیرسٹر گوہر کو پہنچا دیا۔

بیرسٹر گوہر نے کہا کہ بشریٰ بی بی نے بتایا کہ ’بانی پی ٹی آئی کی طبیعت پہلے سے قدرے بہتر ہے، بانی پی ٹی آئی کی ابھی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے۔‘

انہوں نے یہ بھی کہا کہ بشریٰ بی بی نے بتایا کہ ’ڈاکٹروں نے پروسیجر تجویز کیا ورنہ آنکھ ضائع ہونے کا خدشہ ہے، بشریٰ بی بی نے بانی پی ٹی آئی کو اسپتال لے جانے کی تصدیق کی ہے۔‘

چیئرمین پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ ملاقات صرف بشریٰ بی بی سے ہوئی ہے، 8 فروری سے متعلق یا سیاسی گفتگو نہیں ہوئی۔

