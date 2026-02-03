کراچی: رینجرز کی لیاقت آباد سپر مارکیٹ میں کارروائی، 3 بھتہ خور گرفتار

رینجرز نے خفیہ اطلاع پر کراچی وسطی کے علاقے لیاقت آباد سپر مارکیٹ میں کارروائی کی۔
کراچی سے رینجرز ترجمان کے مطابق اس کارروائی کے دوران 3 بھتہ خوروں کو گرفتار کیا گیا، مزید کارروائی کے لیے ملزمان کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔
ترجمان کے مطابق ملزمان دکانداروں اور ٹھیلے والوں سے یومیہ تقریباً 4 لاکھ روپے بھتہ وصول کرتے تھے، بھتہ نہ دینے پر جان سے مارنے کی دھکمیاں بھی دیتے تھے۔
ترجمان رینجرز کے مطابق ملزمان کے خلاف شہر کے مختلف تھانوں میں متعدد ایف آئی آرز درج ہیں۔
سفارتخانہ پاکستان، انقرہ میں یومِ یکجہتی کشمیر کے موقع پر ایک باضابطہ اور پُروقار تقریب منعقد کی گئی، جس کا مقصد کشمیری عوام کے ناقابلِ تنسیخ حقِ خودارادیت کی حمایت کا اعادہ اور ان کی جائز جدوجہد کے ساتھ پاکستان کی غیرمتزلزل وابستگی کا اظہار تھا۔