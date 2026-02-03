چیک باؤنس کیس، راجپال یادیو کو گرفتاری دینے کا حکم

بالی ووڈ اداکار راجپال یادیو چیک باؤنس کیس میں تصفیہ کی رقم کی ادائیگی نہ کرنے پر مشکل میں پھنس گئے۔ نئی دہلی ہائی کورٹ نے کامیڈین کو گرفتاری دینے کا حکم دے دیا۔
بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق عدالت نے راجپال یادیو کے خلاف چیک ڈس آنر کے متعدد مقدمات میں دی گئی نرمی واپس لے لی۔
عدالت نے اداکار کو ہدایت کی کہ وہ 4 فروری تک متعلقہ جیل سپرنٹنڈنٹ کے سامنے سرنڈر کریں۔
جسٹس سوارنا کانتا شرما نے ریماکس دیے کہ عدالت نے تنازع کو خوش اسلوبی سے حل کرنے کےلیے درخواست گزار کو طویل عرصے تک کافی رعایت دی۔
عدالت نے مزید کہا کہ ٹرائل کورٹ کی جانب سے دی گئی سزا جون 2024 سے معطل کی گئی تھی تاکہ تصفیہ ممکن ہو سکے، لیکن بعد کے عدالتی احکامات میں کیے گئے وعدے پورے نہیں کیے گئے۔
عدالت نے نوٹ کیا کہ واضح ٹائم لائنز دیے جانے کے باوجود اداکار کئی کروڑ روپے کی ادائیگی میں ناکام رہے۔ حتیٰ کہ ڈیمانڈ ڈرافٹس اور قسطوں کے شیڈول کے ذریعے وعدہ کی گئی جزوی ادائیگیاں بھی مقررہ وقت میں جمع نہیں کروائی گئیں۔
مزید برآں عدالت نے ڈیمانڈ ڈرافٹس میں تکنیکی یا ٹائپوگرافیکل غلطیوں کے جواز کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ایسے دلائل اعتماد پیدا نہیں کرتے، خاص طور پر اس مسلسل ڈیفالٹ کے تناظر میں۔ کوئی درخواست وضاحت یا اصلاح کے لیے دائر نہیں کی گئی، اور عدالت کو بار بار ادائیگی کی تیاری کے بارے میں بتایا گیا، لیکن ہر بار نئی تاریخ مانگی گئی اور عمل درآمد نہیں ہوا۔
