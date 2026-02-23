 
  • بانی: میرخلیل الرحمٰن
  • گروپ چیف ایگزیکٹووایڈیٹرانچیف: میر شکیل الرحمٰن

سپر ایٹ، پاکستان اور انگلینڈ کا بڑا مقابلہ کل

23 فروری ، 2026
آئی سی سی ٹی20 ورلڈ کپ کے سُپر ایٹ مرحلے میں کل پاکستان اپنا دوسرا میچ انگلینڈ کے خلاف کھیلے گی، میچ کی تیاریوں کےلیے گرین شرٹس نے پالی کیلے میں پریکٹس سیشن کیا۔

ٹی 20 ورلڈ کپ میں سُپر ایٹ مرحلے کے بقیہ دونوں میچز پاکستانی ٹیم پالی کیلے میں کھیلے گی، جس کے لیے قومی کرکٹرز اتوار کو وہاں پہنچے اور پیر کو پہلا پریکٹس سیشن کیا۔

ویسٹ انڈیز، زمبابوے میچ میں ریکارڈ ساز کیا؟

ویسٹ انڈیز نے زمبابوے کے خلاف شاندار کارکردگی دکھائی اور کئی ریکارڈ اپنے نام کرلیے ہیں۔

پاکستان ٹیم کل انگلینڈ کے مدمقابل ہوگی، قومی اسکواڈ نے پالی کیلے انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں پریکٹس سیشن میں شرکت کی۔

کھلاڑیوں نے کوچز کی زیر نگرانی بیٹنگ اور بولنگ کی ٹریننگ کی جبکہ پریکٹس سے قبل کھلاڑیوں نے فزیکل ڈرلز اور فیلڈنگ سیشن میں بھی حصہ لیا۔

انگلینڈ کے خلاف میچ کے بعد پاکستانی ٹیم اس مرحلے میں اپنا تیسرا اور آخری میچ سری لنکا کے خلاف کھیلے گی۔

