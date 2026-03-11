سندھ: توانائی بچت اقدامات کے تحت اسکولز اور کالجز میں تعطیلات کا نوٹیفکیشن جاری

سندھ حکومت کے توانائی بچت اقدامات کے تحت محکمۂ اسکول اور کالج ایجوکیشن نے تعطیلات کے نوٹیفکیشن جاری کر دیے ہیں۔
محکمۂ اسکول ایجوکیشن کے نوٹیفکیشن کے مطابق اسپرنگ تعطیلات کے اقدامات کے تحت صوبے بھر کے سرکاری و نجی تعلیمی ادارے 16 مارچ سے 31 مارچ تک بند رہیں گے، امتحانات مقررہ شیڈول کے مطابق جاری رہیں گے، تعطیلات کا اطلاق امتحانی عمل پر نہیں ہو گا۔
ادھر محکمۂ کالج ایجوکیشن کے نوٹیفکیشن کے مطابق تمام کالجز 16 مارچ سے 31 مارچ 2026ء تک بند رہیں گے جبکہ تعلیمی سلسلہ جاری رکھنے کے لیے ضرورت کے مطابق آن لائن کلاسز ہوں گی۔
نوٹیفکیشن میں کہا گیا ہے کہ شیڈول امتحانات اور موک امتحانات مقررہ ٹائم ٹیبل کے تحت ہوں گے، کالجز بند ہونے سے امتحانات کے شیڈول پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔