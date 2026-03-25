 
  • بانی: میرخلیل الرحمٰن
  • گروپ چیف ایگزیکٹووایڈیٹرانچیف: میر شکیل الرحمٰن

وزارت خزانہ کا پیٹرولیم قیمتوں میں اضافے سے عوام کو بچانے کیلئے اہم اقدام

اشرف ملخم
تازہ ترین
قومی خبریں
25 مارچ ، 2026
وزارت خزانہ نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے اثر سے عوام کو بچانے کےلیے اہم قدم اٹھالیا۔

وزارت خزانہ کے اعلامیے کے مطابق آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی (اوگرا) کو 27 ارب روپے کی پہلی قسط جاری کردی گئی، یہ رقم وزیراعظم شہباز شریف کے اخراجات کم کرنے والے فنڈ سے دی گئی ہے۔

وزارت خزانہ نے یہ بھی کہا کہ عوام کو ریلیف دینے کےلیے قیمتوں کا فرق حکومت ادا کرے گی، عالمی منڈی میں تیل مہنگا ہونے پر حکومت نے عوام کو سہارا دینے کا فیصلہ کیا۔

اعلامیے میں کہا گیا کہ سرکاری اخراجات کم کر کے رقم اکٹھی کی گئی، مزید کفایت شعاری اقدامات پر غور جاری ہے۔

وزارت خزانہ کے اعلامیے میں کہا گیا حکومت بجٹ کے اندر رہتے ہوئے عوام کو ریلیف دینے کےلیے پر عزم ہے، حکومت اضافی بچت کے نئے طریقے تلاش کر رہی ہے۔

