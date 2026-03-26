 
  • بانی: میرخلیل الرحمٰن
  • گروپ چیف ایگزیکٹووایڈیٹرانچیف: میر شکیل الرحمٰن

کراچی: گلشن حدید میں پانی لائن میں ڈوبنے والی لڑکی تاحال نہ مل سکی

تازہ ترین
قومی خبریں
26 مارچ ، 2026
کراچی کے علاقے گلشن حدید میں پانی لائن میں ڈوبنے والی لڑکی تاحال نہ مل سکی۔

ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ لڑکی کی تلاش کے لیے آپریشن دوربارہ شروع کر دیا گیا ہے۔

حکام نے کہا کہ پانی کے تیز بہاؤ کی وجہ سے سرچ آپریشن میں دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔

گلشن حدید میں پانی کی لائن میں گر کر 14 سالہ بچی لاپتا ہوگئی

کراچی گلشن حدید کے قریب واقع 72 انچ کی پانی کی لائن کے...

واضح رہے کہ گلشن حدید کے قریب واقع 72 انچ کی پانی کی لائن کے کھلے حصے سے پانی بھرنے کے لیے آنے والی 14سالہ ثناء دختر نظیر پاؤں پھسلنے کے باعث لائن میں گر کر لاپتہ ہو گئی تھی۔

پولیس کے مطابق ڈوبنے والی بچی قریب ہی واقعے ایک گوٹھ کی رہائشی ہے، پانی کی لائن کا کچھ حصہ کھلا ہوتا ہے جس سے گوٹھ کے افراد پانی بھرتے ہیں۔

قومی خبریں سے مزید