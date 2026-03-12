نیتن یاہو اسرائیلیوں کے لیے آفت بن چکے، اردوان

ترک صدر رجب طیب اردوان اسرائیلی وزیر اعظم پر برس پڑے، کہا نیتن یاہو ہولوکاسٹ کے بعد اسرائیلیوں کے لیے سب سے بڑی آفت بن چکے ہیں۔
رجب طیب اردوان نے کہا کہ اسرائیلی شہری اپنی راتیں پناہ گاہوں میں گزارتے ہیں۔ یہ اسرائیلی اب کہہ رہے کہ نیتن یاہو ہولوکاسٹ کے بعد سب سے بڑی مصیبت کی علامت ہے۔
ترک صدر کا کہنا تھا کہ صورتِ حال مزید بگڑنے سے پہلے تناؤ کو کم کرنے کی کوششوں پر توجہ ہے۔ فریقین کو مذاکرات کی میز پر لانے کی کوشش کررہے ہیں۔
امریکا اور اسرائیل کی جانب سے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللّٰہ علی خامنہ ای کی شہادت کے دو ہفتے بعد جنگ ایک ایسے مرحلے میں داخل ہو گئی ہے جہاں واشنگٹن صورتحال پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے میں ناکام دکھائی دے رہا ہے، جس سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے راستے محدود ہو گئے ہیں۔