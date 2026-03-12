کرپشن کے الزامات: ویسٹ انڈین کھلاڑی اور 2 ٹیم آفیشلز معطل

انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) نے کرپشن کے الزامات پر ویسٹ انڈین کھلاڑی اور 2 ٹیم آفیشلز کو معطل کر دیا۔
آئی سی سی کے مطابق ویسٹ انڈین کھلاڑی جیون سیئرلز، ٹیم آفیشل چترانجن راٹھور اور ٹریون گرفتھ کو معطل کیا گیا ہے، انہیں اینٹی کرپشن کوڈ کی خلاف ورزی پر معطل کیا گیا ہے۔
آئی سی سی کا کہنا ہے کہ بارباڈوس میں ہونے والی بم ٹین لیگ میں کرپشن کے الزامات پر انہیں معطل کیا گیا، تینوں افراد پر فکسنگ یا اس کی سازش، جرم پر اکسانے اور تحقیقات میں عدم تعاون کے الزامات ہیں۔
ٹریون گرفتھ کو آئی سی سی کوڈ کی خلاف ورزی کی تحقیقات میں عدم تعاون پر بھی چارج کیا گیا۔
آئی سی سی نے کہا ہے کہ تینوں افراد کو ہر طرز کی کرکٹ کی سرگرمیوں سے معطل کر دیا گیا ہے۔
پاکستان کرکٹ بورڈ کے ڈائریکٹر ہائی پرفارمنس عاقب جاوید نے کہا ہے کہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ سے بڑی امیدیں تھیں، ہم اس طرح پرفارم نہیں کر سکے جیسا کرنا چاہیے تھا، ہمیں اُمید تھی کہ سیمی فائنل میں پہنچیں گے اور پھر آگے لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔