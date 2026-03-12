کرپشن کے الزامات: ویسٹ انڈین کھلاڑی اور 2 ٹیم آفیشلز معطل

12 مارچ ، 2026
—فائل فوٹو
—فائل فوٹو

انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) نے کرپشن کے الزامات پر ویسٹ انڈین کھلاڑی اور 2 ٹیم آفیشلز کو معطل کر دیا۔

آئی سی سی کے مطابق ویسٹ انڈین کھلاڑی جیون سیئرلز، ٹیم آفیشل چترانجن راٹھور اور ٹریون گرفتھ کو معطل کیا گیا ہے، انہیں اینٹی کرپشن کوڈ کی خلاف ورزی پر معطل کیا گیا ہے۔

آئی سی سی کا کہنا ہے کہ بارباڈوس میں ہونے والی بم ٹین لیگ میں کرپشن کے الزامات پر انہیں معطل کیا گیا، تینوں افراد پر فکسنگ یا اس کی سازش، جرم پر اکسانے اور تحقیقات میں عدم تعاون کے الزامات ہیں۔

آئی سی سی اینٹی کرپشن کوڈ کی خلاف ورزی، ویسٹ انڈین کھلاڑی معطل

ڈیون تھامس پر آئی سی سی اینٹی کرپشن کوڈ کی 7 خلاف ورزیوں کا الزام ہے۔

ٹریون گرفتھ کو آئی سی سی کوڈ کی خلاف ورزی کی تحقیقات میں عدم تعاون پر بھی چارج کیا گیا۔

آئی سی سی نے کہا ہے کہ تینوں افراد کو ہر طرز کی کرکٹ کی سرگرمیوں سے معطل کر دیا گیا ہے۔

