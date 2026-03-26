 
  • بانی: میرخلیل الرحمٰن
  • گروپ چیف ایگزیکٹووایڈیٹرانچیف: میر شکیل الرحمٰن

ثناء یوسف قتل کیس، سماعت بغیر کارروائی ملتوی ہونے پر والدہ عدالت میں آبدیدہ

تازہ ترین
قومی خبریں
26 مارچ ، 2026
---فائل فوٹو
ٹک ٹاکر ثناء یوسف قتل کیس کی سماعت بغیر کارروائی ملتوی ہونے پر مقتولہ کی والدہ عدالت میں آبدیدہ ہوگئیں۔

 ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں ٹک ٹاکر ثناء یوسف قتل کیس کی سماعت آج بغیر کارروائی کے ملتوی کر دی گئی۔

پراسیکیوٹر نوید حسین عدالت میں پیش ہوئے، تاہم اسٹیٹ کونسل کی غیر موجودگی کے باعث سماعت آگے بڑھانے کا امکان نہیں تھا۔

ثناء یوسف قتل کیس، مقتولہ کے والد نے بیان ریکارڈ کروا دیا

ٹک ٹاکر اور سوشل میڈیا انفلوئنسر ثناء یوسف قتل کیس میں مقتولہ کے والد نے عدالت میں بیان ریکارڈ کروا دیا۔

سماعت بغیر کارروائی ملتوی ہونے پر ثناء یوسف کی والدہ عدالت میں آبدیدہ ہو گئیں اور جج سے کہا کہ ہمیں جلد سے جلد انصاف چاہیے۔

والدہ نے مزید کہا کہ انصاف میں تاخیر کی وجہ سے کسی اور بچی کے ساتھ ایسا ظلم نہ ہو۔

ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے کیس کی اگلی سماعت 30 مارچ تک ملتوی کر دی۔

قومی خبریں سے مزید