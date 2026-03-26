پاسدارانِ انقلاب کا اسرائیلی جوہری تنصیب کو نشانہ بنانے کا دعویٰ

26 مارچ ، 2026
ایرانی پاسدارانِ انقلاب گارڈ (آئی آر جی سی) نے اسرائیل کے جوہری تنصیب کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔

پاسدارانِ انقلاب نے امریکا اور اسرائیل پر حملوں کی 82ویں لہر کا آغاز کر دیا ہے۔

ایرانی خبر رساں ادارے کے مطابق آئی آر جی سی نے کہا ہے کہ تازہ حملوں کا آغاز آج صبح سویرے کیا گیا، جس میں ڈرونز اور میزائلوں کے ذریعے وسیع پیمانے پر حملے کیے گئے۔

حزب اللّٰہ کا تل ابیب میں اسرائیلی فوجی ہیڈکوارٹر پر حملے کا دعویٰ

لبنان کی مزاحمتی تنظیم حزب اللّٰہ نے اسرائیل کے لبنان پر حملوں کے دوران جنگ بندی کی بات چیت کو بھی مسترد کر دیا ہے۔

آئی آر جی سی کے بیان کے مطابق ان حملوں کا ہدف اسرائیل کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر اور بحیرۂ مردار کے جنوبی علاقے میں واقع اس کی جوہری تنصیبات اور اس سے تعلق رکھنے والی صنعتی مراکز تھے۔

آئی آر جی سی کا کہنا ہے کہ یہ کارروائیاں خطے میں جاری کشیدگی کے تناظر میں کی جا رہی ہیں، تاہم اسرائیلی حکام نے اس حوالے سے کوئی ردعمل نہیں دیا۔

اس سے قبل لبنان کی مزاحمتی تنظیم حزب اللّٰہ کا کہنا تھا کہ جنوبی لبنان میں آج 7 اسرائیلی ٹینکوں کو میزائل سے نشانہ بنایا۔

عرب میڈیا کے مطابق وسطی اور جنوبی اسرائیل میں خطرے کے سائرن بج اٹھے۔

