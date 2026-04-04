کراچی میں آج بارش کا امکان نہیں

04 اپریل ، 2026
محکمۂ موسمیات کا کہنا ہے کہ ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی میں آج بارش کا امکان نہیں۔

محکمۂ موسمیات کے مطابق کراچی میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران مطلع زیادہ تر صاف اور دن میں تیز دھوپ رہے گی۔

شہرِ قائد میں آج کم سے کم درجۂ حرارت 18 اعشاریہ 5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا۔

کراچی: سب سے زیادہ بارش کس علاقے میں ہوئی؟

محکمۂ موسمیات کے مطابق سب سے زیادہ ایم نائن موٹروے پر 20.5 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔

شہر میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 27 سے 29 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ہے۔

کراچی میں آج شمال مغرب کی سمت سے ہلکی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں، جن میں صبح کے وقت نمی کا تناسب 83 فیصد رہا۔

بلوچستان: بیشتر اضلاع میں خشک موسم کی پیشگوئی

محکمۂ موسمیات نے بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں آج موسم خشک رہنے کا امکان ظاہر کیا ہے۔

محکمۂ موسمیات کے مطابق صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ اور گرد و نواح میں آج مطلع صاف رہے گا۔

قومی خبریں سے مزید