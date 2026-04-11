کراچی سے لاہور کی نجی ایئر لائن کی پرواز تاخیر کا شکار، مسافر پریشان

کراچی سے لاہور کے لیے نجی ایئر لائن کی پرواز تاخیر ہوگئی، جس کے باعث مسافر شدید پریشانی کا شکار ہوگئے۔
مسافر شام 6 بجے سے پرواز کی روانگی کی منتظر ہیں۔ چار بجے سے ایئرپورٹ پہنچنے 125 سے زائد مسافروں نے احتجاج کیا اور اس دوران ایئرپورٹ پر مسافروں اور ایئر لائن کے عملے کے درمیان تکرار بھی ہوئی۔
مسافروں کا کہنا ہے کہ پرواز کی روانگی کا وقت رات 2:20 بجے بتایا جارہا ہے۔
ادھر نجی ایئرلائن کا کہنا ہے کہ پرواز آپریٹ کرنے کیلئے لاہور سے جہاز کی آمد کے منتظر ہیں۔ لاہور سے آنے والے جہاز سے ایئرپورٹ پر پرندہ ٹکرا گیا، کراچی آمد پر جہاز کی مرمت کے بعد پرواز روانہ ہوگی۔
وزیر تعلیم سندھ سید سردار علی شاہ اور صوبائی وزیر ایریگیشن، پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ جام خان شورو کی مشترکہ زیر صدارت ایک اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں سندھ میں آئوٹ آف اسکول بچوں کو تعلیم کے دائرے کار میں لانے کے لیے پانچ سالہ ملٹی سیکٹوریل روڈ میپ تشکیل دینے پر اتفاق کیا گیا۔