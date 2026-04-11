 
  • بانی: میرخلیل الرحمٰن
  • گروپ چیف ایگزیکٹووایڈیٹرانچیف: میر شکیل الرحمٰن

کراچی سے لاہور کی نجی ایئر لائن کی پرواز تاخیر کا شکار، مسافر پریشان

افضل ندیم ڈوگر
تازہ ترین
قومی خبریں
11 اپریل ، 2026
کراچی سے لاہور کے لیے نجی ایئر لائن کی پرواز تاخیر ہوگئی، جس کے باعث مسافر شدید پریشانی کا شکار ہوگئے۔  

مسافر شام 6 بجے سے پرواز کی روانگی کی منتظر ہیں۔ چار بجے سے ایئرپورٹ پہنچنے 125 سے زائد مسافروں نے احتجاج کیا اور اس دوران ایئرپورٹ پر مسافروں اور ایئر لائن کے عملے کے درمیان تکرار بھی ہوئی۔ 

مسافروں کا کہنا ہے کہ پرواز کی روانگی کا وقت رات 2:20 بجے بتایا جارہا ہے۔  

ادھر نجی ایئرلائن کا کہنا ہے کہ پرواز آپریٹ کرنے کیلئے لاہور سے جہاز کی آمد کے منتظر ہیں۔ لاہور سے آنے والے جہاز سے ایئرپورٹ پر پرندہ ٹکرا گیا، کراچی آمد پر جہاز کی مرمت کے بعد پرواز روانہ ہوگی۔

قومی خبریں سے مزید