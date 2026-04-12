اسرائیل میں حکومت کے خلاف مظاہرہ، تمام جنگیں روکنے کا مطالبہ

اسرائیل میں وزیراعظم نیتن یاہو کی حکومت کے خلاف مظاہرے شروع ہوگئے۔
تل ابیب میں شہریوں کی بڑی تعداد نے احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے حکومت کے خلاف نعرے لگائے۔
اس موقع پر مظاہرین نے حکومت سے تمام جنگیں روکنے کا مطالبہ کیا۔
چین اور روس کے وزرائے خارجہ کی بیجنگ میں ملاقات، امریکا ایران تنازع، ایشیا پیسیفک صورتحال اور یوکرین بحران پر تفصیلی تبادلۂ خیال کیا گیا۔
امریکی ٹی وی کے مطابق جنگ بندی ختم ہونے سے پہلے اگر ایران سے ایک اور میٹنگ طے ہوئی تو اسکی ممکنہ قیادت نائب صدر جے ڈی وینس کریں گے۔
جنسی زیادتی کےالزامات کا شکار امریکا کے دو اراکین کانگریس ایریک سوالویل اور ٹونی گونزالز کو مستعفی ہونا پڑگیا، سوالویل نے گورنر کیلیفورنیا کیلئے جاری اپنی انتخابی مہم ختم کردی، دونوں اراکین کانگریس کے خلاف تحقیقات کا آغاز کردیا گیا ہے۔
امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ فریقین نے باہمی طور پر طے شدہ وقت اور مقام پر براہِ راست مذاکرات شروع کرنے پر اتفاق کیا ہے۔
انہوں نے کہا کہ ایران کو بطور ریاست باقی رہنا ہے تو بیلسٹک میزائل پروگرام اور جوہری ہتھیار بنانے کی کوششیں ترک کرنی ہوگی۔
متحدہ عرب امارات میں امریکی سفارتخانے ابوظبی نے شیلٹر اِن پلیس ہدایت واپس لے لی۔
اس واقعے نے ایک اہم سبق دیا کہ بارودی سرنگیں صرف عسکری ہتھیار نہیں بلکہ ایک نفسیاتی ہتھیار بھی ہیں۔
امریکی سینیٹر برنی سینڈرز نے اسرائیل کو 500 ملین ڈالر مالیت کی اسلحہ فراہمی روکنے کی کوشش کی ہے۔
ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ اہم تاریخی موڑ پر تہذیبوں کی اصل روح سامنے آتی ہے۔
امریکی سینٹرل کمانڈ(سینٹ کام) نے دعویٰ کیا ہے کہ آبنائے ہرمز کی بندش کے پہلے24 گھنٹوں میںایک بھی ایرانی جہاز آبنائے ہرمز سے نہیں گزرسکا ۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اطالوی وزیراعظم جارجیا میلونی کو ہدف تنقید بنالیا ۔
ایک بیان میں امریکی صدر نے کہا کہ امریکا ایران مذاکرات کا اگلا دور 2 دن میں ہوسکتا ہے۔
لبنان اور اسرائیل کے سفیر مذاکرات میں اپنے اپنے ملکوں کی نمائندگی کر رہے ہیں۔
ایران سے امریکا اور اسرائیل جنگ کے نتیجے میں خام تیل کی روسی برآمدات کئی گنا بڑھ گئیں۔
قطر نے کہا ہے کہ وہ ایران امریکا جنگ بندی کے لیے ثالثی کا کردار ادا نہیں کر رہا ہے، جنگ بندی کیلیے پاکستان، امریکا اور برادر ممالک کے ساتھ اعلیٰ سطح کے رابطے جاری ہیں۔