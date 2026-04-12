اسرائیل میں حکومت کے خلاف مظاہرہ، تمام جنگیں روکنے کا مطالبہ

12 اپریل ، 2026
فائل فوٹو
اسرائیل میں وزیراعظم نیتن یاہو کی حکومت کے خلاف مظاہرے شروع ہوگئے۔

تل ابیب میں شہریوں کی بڑی تعداد نے احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے حکومت کے خلاف نعرے لگائے۔

اس موقع پر مظاہرین نے حکومت سے تمام جنگیں روکنے کا مطالبہ کیا۔

