مذاکرات کامیاب ہوں یا نہ ہوں، مجھے فرق نہیں پڑتا، ڈونلڈ ٹرمپ

12 اپریل ، 2026

امریکا کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ اسلام آباد میں مذاکرات جاری ہیں، دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔

میڈیا سے بات کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ ہوسکتا ہے ایران کے ساتھ معاہدہ ہوجائے، ہوسکتا ہے نہ ہو، مذاکرات کامیاب ہوں یا نہ ہوں، انہیں فرق نہیں پڑتا۔

2 امریکی جہاز آبنائے ہرمز سے گزر کر خلیج عرب پہنچ گئے، پیٹ ہیگستھ

امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگستھ نے کہا ہے کہ 2 امریکی جہاز آبنائے ہرمز سے گزر کر خلیج عرب پہنچ گئے ہیں۔

امریکی صدر نے دعویٰ کیا کہ امریکا  ایران کو شکست دے چکا ہے۔ امریکا یہ جنگ جیت چکا ہے۔

صدر ٹرمپ نے مزید کہا کہ شاید ایران نے پانی میں چند بارودی سرنگیں لگا رکھی ہیں، ہمارے پاس بارودی سرنگین صاف کرنے والی مشینری ہے، ہرمز کی صفائی کر رہے ہیں۔

ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اگر چین ایران کو ہتھیار فراہم کرتا ہے تو اسے بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔

