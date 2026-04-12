اسلام آباد: مختلف علاقوں میں گرینڈ کومبنگ سرچ آپریشنز

اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں پولیس نے گرینڈ کومبنگ سرچ آپریشنز کیے ہیں۔
پولیس کے مطابق سرچ آپریشن تھانہ کھنہ، تھانہ شہزاد ٹاؤن، تھانہ نون، تھانہ سنگجانی اور تھانہ کورال کے علاقوں میں کیے گئے جس کے دوران 599 افراد اور 288 گھرانوں کو چیک کیا گیا۔
سرچ آپریشنز کے دوران 73 دکانوں اور 3 ہوٹلز کو بھی چیک کیا گیا جبکہ 219 موٹرسائیکل اور 81 گاڑیوں کی جانچ پڑتال کی گئی۔
اس دوران ایک افغان شہری سمیت 27 مشکوک افراد کو جانچ پڑتال کے لیے متعلقہ تھانے منتقل کیا گیا جبکہ 14 موٹرسائیکلیں بھی مزید جانچ پڑتال کے لیے متعلقہ تھانوں میں منتقل کی گئیں۔
پولیس کے مطابق شہر کے داخلی و خارجی راستوں پر خصوصی چیکنگ پوائنٹس قائم کیے گئے ہیں اور تمام پیٹرولنگ یونٹس اور خصوصی اسکواڈ شہر بھر میں گشت کر رہے ہیں۔
پولیس کے سینئر افسران بھی فیلڈ میں موجود ہیں اور سیکیورٹی کے انتظامات کا جائزہ لے رہے ہیں۔
وزیر تعلیم سندھ سید سردار علی شاہ اور صوبائی وزیر ایریگیشن، پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ جام خان شورو کی مشترکہ زیر صدارت ایک اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں سندھ میں آئوٹ آف اسکول بچوں کو تعلیم کے دائرے کار میں لانے کے لیے پانچ سالہ ملٹی سیکٹوریل روڈ میپ تشکیل دینے پر اتفاق کیا گیا۔