کئی ملکوں کا سفر، پاکستانی خاتون بائیکر نے مثال قائم کردی

12 اپریل ، 2026
تصویر بشکریہ جیو نیوز
تصویر بشکریہ جیو نیوز

پاکستان کی بہادر ایڈونچر بائیکر گل افشاں نے کئی ممالک میں موٹرسائیکل پر سفر کر کے مثال قائم کردی۔

جیو نیوز سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ دنیا بھر میں بائیک چلا کر خواتین کو بااختیار ہونے کا پیغام دینا چاہتی ہیں۔

انہوں نے بتایا کہ کئی ممالک کا بائیک پر سفر کر کے اس وقت کراچی آگئی ہوں۔

برٹش پاکستانی خاتون بائیکر گل افشاں طارق نے موٹر سائیکل پر لندن سے لاہور تک کے تاریخی سفر کا آغاز کر دیا۔

پاکستانی نژاد برطانوی بائیکر گل افشاں طارق مانچسٹر میں اپنے شوہر اور 3 سالہ بیٹی کے ساتھ رہتی ہیں۔

اس سے قبل اپریل میں برٹش پاکستانی خاتون بائیکر گل افشاں طارق نے موٹرسائیکل پر لندن سے لاہور تک کے تاریخی سفر کا آغاز کیا تھا

