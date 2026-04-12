امریکا نے ایران کی منطق اور اصولوں کو سمجھ لیا ہے: ایرانی اسپیکر

12 اپریل ، 2026

ایرانی اسپیکر محمد باقر قالیباف کا کہنا ہے کہ امریکا نے ایران کی منطق اور اصولوں کو سمجھ لیا ہے۔

ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ ایرانی وفد نے مستقبل سے متعلق اقدامات کیے، مخالف فریق اس مرحلے میں ایرانی وفد کا اعتماد حاصل کرنے میں بالآخر ناکام رہا۔

محمد باقر قالیباف نے کہا کہ اب وقت آگیا ہے وہ فیصلہ کریں کہ آیا وہ ہمارا اعتماد حاصل کر سکتے ہیں یا نہیں، مذاکراتی عمل کو آسان بنانے میں پاکستان کی کوششوں کا شکر گزار ہوں۔

انہوں نے کہا کہ مذاکرات کا یہ دور اس ایک سال میں مذاکرات کا طویل ترین دور تھا، جو 24 یا 25 گھنٹے جاری رہا

ان کا کہنا ہے کہ مذاکرات سے پہلے میں نے اس بات پر زور دیا کہ ہمارے پاس نیک نیتی اور ارادہ ہے، گزشتہ 2 جنگوں کے تجربات سے ہمیں مخالف فریق پر کوئی بھروسہ نہیں۔

انہوں نے کہا کہ ایرانی قوم کے حقوق کی پاسداری کے لیے فوجی جدوجہد کے ساتھ ڈپلومیسی کو دوسرا طریقہ سمجھتے ہیں، ایران کے 40 روزہ قومی دفاع کی کامیابیاں مستحکم کرنے کے لیے کوششیں جاری رکھیں گے۔

