برطانیہ کی 12 جامعات نے فلسطین کے حامی طلبہ اور اساتذہ کی ’جاسوسی‘ کروائی

عرب میڈیا کے مطابق آکسفورڈ سمیت برطانیہ کی 12 یونیورسٹیز نے فلسطین کے حامی طلبہ اور اساتذہ کی 'جاسوسی' کے لیے سیکیورٹی فرم کو لاکھوں پاؤنڈز کی ادائیگیاں کیں۔
الجزیرہ اور لبرٹی انویسٹی گیٹس کی مشترکہ تحقیقات کے مطابق اس بات کے ثبوت ہیں کہ انٹیلی جنس فرم ہورس سیکیورٹی کو یونیورسٹیز نے فلسطین کے حامی طلبہ اور ماہرینِ تعلیم کی خفیہ نگرانی کے لیے 2022 سے کم از کم 4 لاکھ 40 ہزار پاؤنڈ ادا کیے تاکہ کیمپس میں احتجاجی سرگرمیوں کی نگرانی کی جاسکے۔
12 یونیورسٹیز میں یونیورسٹی آف آکسفورڈ، امپیریل کالج لندن اور یونیورسٹی کالج لندن سمیت کئی معروف جامعات شامل ہیں۔
دستاویزات کے مطابق جن افراد کی نگرانی کی گئی ان میں ایک فلسطینی ماہر تعلیم بھی شامل تھے جنہیں مانچسٹر میٹرو پولیٹن یونیورسٹی میں لیکچر دینے کے لیے مدعو کیا گیا تھا۔
قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی کی جاپانی وزیراعظم سے ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی۔ دوحہ سے عرب میڈیا کے مطابق اس موقع پر دونوں رہنماؤں نے آبنائے ہرمز کو کھولنے کے لیے جامع معاہدے تک پہنچنے کی اہمیت پر زور دیا۔
برطانیہ کی حکومت نے ایک اہم اقدام اٹھاتے ہوئے امریکا میں مقیم اسلام مخالف سوشل میڈیا شخصیت ویلنٹینا گومیز کو ملک میں داخل ہونے سے روک دیا ہے، گومیز کو آئندہ ماہ لندن میں ہونے والی ایک متنازعہ دائیں بازو کی ریلی میں شرکت کرنی تھی۔