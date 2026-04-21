لاہور: ٹک ٹاکر کی پیرا فورس کی گاڑی پر چڑھ کر ماڈلنگ کی تصاویر و ویڈیوز وائرل

21 اپریل ، 2026


لاہور میں ٹک ٹاکر اور ماڈل گرل کی پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی (پیرا فورس) کی گاڑی پر چڑھ کر ماڈلنگ کی تصاویر اور ویڈیوز وائرل ہو گئیں۔

ترجمان پیرا نے معاملے پر ایکشن لیتے ہوئے کہا ہے کہ ٹاک ٹاکر خاتون کا پتہ چلا رہے ہیں کہ کون ہیں۔

ترجمان کا کہنا ہے کہ گاڑی کسی پارکنگ میں کھڑی تھی جب لڑکی نے ٹک ٹاک بنائی۔

ترجمان پیرا نے یہ بھی کہا ہے کہ ٹک ٹاک ویڈیو بناتے وقت گاڑی کے پاس کوئی افسر موجود نہیں تھا۔

