گھوٹکی: پنوعاقل کی 2 برادریوں میں خونی تنازع کا تصفیہ ہوگیا

گھوٹکی کے علاقے خانپور مہر میں پنوعاقل کی دو برادریوں میں خونی تنازع کا تصفیہ ہوگیا۔
خانگڑھ کے گوہر پیلس میں پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی علی گوہر مہر اور کاظم عباسی کی سربراہی میں تصفیے کےلیے اہم بیٹھک ہوئی۔
دونوں برادریوں کے درمیان پسند کی شادی کے معاملے پر شروع ہونے والے تنازع اور 4 افراد کے قتل اور متعدد کے زخمی ہونے پر منعقدہ اہم بیٹھک میں دونوں برادریوں کے معززین شریک ہوئے۔
تصفیے میں دونوں برادریوں کے 4 افراد کے قتل اور زخمیوں کا مجموعی طور پر 2 کروڑ 2 لاکھ 75 ہزار روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔
جرگہ منتظمین نے کلہوڑا برادری پر مہر برادری کی لڑکی بھگانے اور 2 قتل اور زخمی کرنے کا جرم ثابت ہونے پر 86 لاکھ 75 ہزار روپے کا جرمانہ عائد کیا۔
منتظمین نے مہر برداری پر کلہوڑا برادری کے 2 قتل، ایک خاتون کو اغوا اور زخمی کرنے کا جرم ثابت ہونے پر ایک کروڑ 16 لاکھ روپے کا جرمانہ عائد کیا۔
دونوں فریق فیصلے کے تحت جرمانے کی رقم گوہر پیلس میں ایک دوسرے کو ادا کریں گے، تنازع گزشتہ 2 سالوں سے چل رہا تھا، تصفیے کے بعد دونوں برادریوں میں صلح کروادی گئی۔