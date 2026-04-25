اسلام آباد: مارکیٹ اور شاپنگ مال 8 بجے بند ہوں گے، شہر میں ٹرانسپورٹ کو داخلے کی بھی اجازت

اسلام آباد کی ضلعی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ شہر میں تمام قسم کی پبلک اور گڈز ٹرانسپورٹ کو داخلے کی اجازت دے دی گئی ہے، تاہم مارکیٹ اور شاپنگ مالز 8 بجے بند ہوں گے۔
انتظامیہ کا کہنا ہے کہ فیض آباد کے سوا تمام بس اڈے بھی کھول دیے گئے ہیں، فیض آباد بس ٹرمینل کو تاحکم ثانی بند رکھا جائے گا۔
ضلعی انتظامیہ اسلام آباد کی جانب سے ہائیکنگ ٹریلز کو کھول دیا گیا، ہائیکنگ کے شوقین افراد کل سے مارگلہ ٹریلز پر جاسکیں گے، دامن کوہ سمیت تمام پارکس بھی پبلک کے لیے کھول دیے گئے۔
انتظامیہ کا کہنا ہے کہ شہر میں مارکیٹ اور شاپنگ مال 8 بجے بند ہوں گے، میڈیکل اسٹورز، اسپتال ، پیٹرول پمپس اور دودھ دہی کی دکانیں پابندی سے مستثنیٰ ہیں، تمام ریستورنٹ ، فوڈ آوٹ لیٹ، تندور 10بجے تک کھلے رہیں گے، ٹیک اوے / ہوم ڈلیوری سروس کی اجازت ہوگی۔
گروسری اسٹور، گوشت کی دکانیں رات 10بجے بند ہوں گی، ٹیک اوے/ ہوم ڈیلیوری سروس کی اجازت ہوگی، پھل سبزی کی دکانیں، بیکریاں رات 10 بجے تک کھلی رہیں گی، ٹیک اوے / ہوم ڈلیوری کی اجازت ہوگی۔
ضلعی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ شادی ہال، مارکیز اوردوسرے کمرشل مقامات رات دس بجے تک کھلے رہیں گے، تمام کھیلوں کے مقامات ، کلب اور جمنازیم رات 10 بجے بند ہوں گے۔