ایران امریکی ہرمز ناکہ بندی کے باوجود کب تک ڈٹا رہ سکتا ہے؟ ماہرین کی اہم رائے سامنے آ گئی۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران کی معیشت کے تباہ ہونے کے دعوؤں کے باوجود ماہرین کا کہنا ہے کہ ایران کے پاس ایسی معاشی اور عسکری صلاحیت موجود ہے جس کی بنیاد پر وہ امریکی بحری ناکہ بندی کا کچھ عرصہ مقابلہ کر سکتا ہے۔
امریکا کی جانب سے 13 اپریل کو ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی شروع کی گئی جس کے بعد بحیرہ میں ایرانی جہازوں کو روکا گیا اور بعض کو تحویل میں بھی لیا گیا، جسے ایران نے غیر قانونی اقدام اور سمندری قزاقی قرار دیا۔
اس کے جواب میں ایران نے آبنائے ہرمز کو غیر ملکی جہازوں کے لیے بند کر دیا اور متعدد غیر ملکی جہازوں کو تحویل میں لیا۔
ماہرین کے مطابق اس ناکہ بندی سے ایران کی برآمدات متاثر ضرور ہوں گی کیونکہ ایران اپنی تیل، گیس اور دیگر مصنوعات کی بڑی مقدار سمندر کے ذریعے برآمد کرتا ہے، تاہم دلچسپ طور پر حالیہ مہینے میں ایران کی تیل آمدنی میں اضافہ دیکھا گیا ہے، جہاں اندازاً 4.9 ارب ڈالر سے زائد کمائے گئے، جو جنگ سے پہلے کے مقابلے میں تقریباً 40 فیصد زیادہ ہے۔
اعداد و شمار کے مطابق ایران روزانہ تقریباً 1.7 سے 1.8 ملین بیرل تیل برآمد کر رہا ہے، جبکہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمت 90 سے 100 ڈالر فی بیرل کے درمیان رہی، جس سے ایران کو مالی سہارا ملا۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ ایران کے پاس سمندر میں موجود آئل ٹینکرز میں بڑی مقدار میں تیل ذخیرہ ہے، جو کچھ مہینوں تک آمدنی جاری رکھنے میں مدد دے سکتا ہے۔
اندازوں کے مطابق 160 سے 180 ملین بیرل تیل اس وقت مختلف جہازوں میں موجود ہے جو عالمی منڈی تک پہنچنے کا منتظر ہے۔
دوسری جانب امریکا کے لیے بھی یہ ناکہ بندی طویل عرصے تک جاری رکھنا آسان نہیں ہوگا، کیونکہ امریکی قانون کے تحت صدر کو محدود مدت تک ہی کانگریس کی منظوری کے بغیر ایسی کارروائی جاری رکھنے کی اجازت ہوتی ہے، جبکہ عالمی دباؤ بھی بڑھ رہا ہے، خاص طور پر چین جیسے ممالک کی جانب سے۔
ماہرین کے مطابق ایران پہلے سے ایسے حالات کے لیے تیار تھا اور اس کے پاس متبادل راستے، ذخائر اور حکمت عملی موجود ہے، جبکہ اس کی قیادت بھی یکجہتی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔
مزید یہ کہ ایران آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں پر فیس عائد کر کے بھی آمدنی حاصل کر رہا ہے، جس سے اسے اضافی مالی فائدہ ہو رہا ہے۔
عسکری حوالے سے بھی ایران نے غیر روایتی حکمت عملی، سائبر حملوں اور اتحادی گروپوں کے ذریعے اپنی مزاحمت کا مظاہرہ کیا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ طویل دباؤ برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔
مجموعی طور پر ماہرین کا خیال ہے کہ ایران امریکی ناکہ بندی سے متاثر ضرور ہوگا، لیکن مکمل طور پر جلد گھٹنے ٹیکنے کا امکان کم ہے اور یہ صورتحال ایک طویل کشمکش کی شکل اختیار کر سکتی ہے۔