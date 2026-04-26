یونیورسٹی روڈ سے متاثر ہونے والے شہریوں سے معذرت خواہ ہوں، مراد علی شاہ

وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ یونیورسٹی روڈ سے متاثر ہونے والے شہریوں سے معذرت خواہ ہوں، کوشش کریں گے کہ کراچی کے شہریوں کو ہونے والی تکلیف کا ازالہ کریں، میں نے ذمےداری لے لی ہے۔
زیر تعمیر ریڈ لائن بی آر ٹی کے دورے کے دوران جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے وزیراعلیٰ نے کہا کہ ایف ڈبلیو او کا شکر گزار ہوں، دو سے تین دن میں باقاعدہ یہاں پر سرگرمی نظر آئے گی۔
مراد علی شاہ نے کہا کہ بی آر ٹی ریڈ لائن لاٹ ٹو کے مین کوریڈور کا دوبارہ ٹینڈر کریں گے، امید ہے دو سے تین مہینے میں مکسڈ ٹریفک لین کا کام مکمل ہوگا، عوام کنٹریکٹر کو نہیں سندھ حکومت کو جانتے ہیں۔
وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ 4 سال قبل لاٹ ٹو کا ٹھیکہ دیا گیا تھا، اس کا کام معیار کے مطابق نہیں تھا، عید کی چھٹیوں میں بھی کام جاری رکھنے کا کہا ہے۔