یونیورسٹی روڈ سے متاثر ہونے والے شہریوں سے معذرت خواہ ہوں، مراد علی شاہ

ضمار جوکھیو
26 اپریل ، 2026

وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ : فائل فوٹو
وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ یونیورسٹی روڈ سے متاثر ہونے والے شہریوں سے معذرت خواہ ہوں، کوشش کریں گے کہ کراچی کے شہریوں کو ہونے والی تکلیف کا ازالہ کریں، میں نے ذمےداری لے لی ہے۔

زیر تعمیر ریڈ لائن بی آر ٹی کے دورے کے دوران جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے وزیراعلیٰ نے کہا کہ ایف ڈبلیو او کا شکر گزار ہوں، دو سے تین دن میں باقاعدہ یہاں پر سرگرمی نظر آئے گی۔

یونیورسٹی روڈ نہ بننے کے سوال پر شرمندگی ہوتی ہے، اب تو میمز بھی بن گئیں، وزیر اعلیٰ سندھ

کراچی میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مراد علی شاہ نے کہا کہ اب تو میمز بھی بن گئی ہیں کہ ہرمز کھل گئی ہے لیکن یونی ورسٹی روڈ نہیں کھلی، پتہ نہیں شاید کسی نے یہاں کے لوگوں کی باتیں سُن لیں اور ہرمز پھر بند ہوگئی۔

مراد علی شاہ نے کہا کہ  بی آر ٹی ریڈ لائن لاٹ ٹو کے مین کوریڈور کا دوبارہ ٹینڈر کریں گے، امید ہے دو سے تین مہینے میں مکسڈ ٹریفک لین کا کام مکمل ہوگا،  عوام کنٹریکٹر کو نہیں سندھ حکومت کو جانتے ہیں۔

وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ 4 سال قبل لاٹ ٹو کا ٹھیکہ دیا گیا تھا، اس کا کام معیار کے مطابق نہیں تھا، عید کی چھٹیوں میں بھی کام جاری رکھنے کا کہا ہے۔

