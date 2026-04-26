پوری دنیا کہے گی پاکستان نے امن دیا، رانا ثناء

وزیراعظم شہباز شریف کے مشیر سیاسی امور سینیٹر رانا ثناء اللّٰہ نے کہا ہے کہ دنیا کہے گی پاکستان نے پوری دنیا کو امن دیا۔
فیصل آباد میں تقریب سے خطاب میں رانا ثناء اللّٰہ نے کہا کہ وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی کوششوں سے عالمی سطح پر پاکستان کا وقار بلند ہوا ہے۔
انہوں نے کہا کہ عالمی صورت حال کی وجہ سے پاکستان پر بھی اثرات پڑ رہے ہیں، ملکی قیادت کے کردار کی وجہ سے پاکستان دنیا میں عزت کے مقام پر کھڑا ہے، دنیا کہے گی پاکستان نے پوری دنیا کو امن دیا۔
وزیراعظم کے مشیر نے مزید کہا کہ حلقےمیں سڑکوں کا جھال بچھا دیا ہے، پنجاب کو ستھرا پنجاب بنانے کےلیےاقدامات ہو رہے ہیں۔
اُن کا کہنا تھا کہ پولیس میں کافی بہتری کی گنجائش ہے، مگر آج گینگ سڑکوں پر گھومتے نظر نہیں آتے، گرین ٹریکٹر، بلا سود قرضہ، زرعی مشینری کی تقسیم، زراعت میں ریفارمز ہو رہی ہیں۔
رانا ثناء اللّٰہ نے یہ بھی کہا کہ خدمت پر یقین نہ رکھنے والے پروپیگنڈا، گالی اور نفرت کرنا سکھاتے ہیں۔