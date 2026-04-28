دنیا سمجھتی ہے پاکستان ڈیل کرا سکتا ہے، امریکا میں پاکستانی سفیر

امریکا میں پاکستان کے سفیر رضوان احمد شیخ نے کہا ہے کہ دنیا سمجھتی ہے پاکستان ڈیل کرا سکتا ہے۔
جیو نیوز کے نمائندے عظیم ایم میاں سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان مشرق وسطیٰ میں اہم کردار ادا کرتا رہا ہے۔
انہوں نے کہا ہے کہ یہ صرف ہماری سفارتی حیثیت نہیں جو سامنے آرہی ہے، اس میں دفاعی صلاحت کا بھی کردار ہے۔
رضوان احمد شیخ کا کہنا تھا کہ پاکستان نتیجہ خیز صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، پاکستان مشرق وسطیٰ میں اہم کردار ادا کرتا رہا ہے آئندہ بھی کرتا رہے گا۔
انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان، امریکا، چین، روس، ایران، خلیجی ممالک، ترکیے، مصر اور یورپی یونین کا اعتماد لے کر ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے۔