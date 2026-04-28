 
  • بانی: میرخلیل الرحمٰن
  • گروپ چیف ایگزیکٹووایڈیٹرانچیف: میر شکیل الرحمٰن

دنیا سمجھتی ہے پاکستان ڈیل کرا سکتا ہے، امریکا میں پاکستانی سفیر

تازہ ترین
قومی خبریں
28 اپریل ، 2026

امریکا میں پاکستان کے سفیر رضوان احمد شیخ نے کہا ہے کہ دنیا سمجھتی ہے پاکستان ڈیل کرا سکتا ہے۔

جیو نیوز کے نمائندے عظیم ایم میاں سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان مشرق وسطیٰ میں اہم کردار ادا کرتا رہا ہے۔

پاکستانی سفیر نے کہا کہ پاکستان کو چین ، روس ، ترکیے، یورپی یونین کا اعتماد بھی حاصل ہے۔

انہوں نے کہا ہے کہ یہ صرف ہماری سفارتی حیثیت نہیں جو سامنے آرہی ہے، اس میں دفاعی صلاحت کا بھی کردار ہے۔

رضوان احمد شیخ کا کہنا تھا کہ پاکستان نتیجہ خیز صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، پاکستان مشرق وسطیٰ میں اہم کردار ادا کرتا رہا ہے آئندہ بھی کرتا رہے گا۔

انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان، امریکا، چین، روس، ایران، خلیجی ممالک، ترکیے، مصر اور یورپی یونین کا اعتماد لے کر ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے۔

قومی خبریں سے مزید