برطانوی کنگ چارلس اور ملکہ کمیلا کی وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات

زاہد انور مرزا
28 اپریل ، 2026
برطانیہ کے فرمانروا کنگ چارلس سوم اور ملکہ کمیلا نے وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور خاتونِ اوّل میلانیا ٹرمپ سے ملاقات کی ہے، اس ملاقات کے ساتھ ہی شاہی جوڑے کے 4 روزہ سرکاری دورۂ امریکا کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔

یہ 2007ء میں ملکہ الزبتھ دوم کے دورۂ امریکا کے بعد کسی برطانوی فرمانروا کا پہلا سرکاری دورہ ہے۔

مبصرین کے مطابق یہ دورہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب ایران جنگ کے معاملے پر برطانیہ اور امریکا کے تعلقات میں کچھ کشیدگی پائی جاتی ہے جس کے باعث اس دورے کو خصوصی سفارتی اہمیت حاصل ہو گئی ہے۔

برطانوی شاہ چارلس اور ملکہ کمیلا وائٹ ہاؤس پہنچ گئے، ٹرمپ نے استقبال کیا

برطانوی شاہ چارلس چار روزہ دورے پر امریکا پہنچے ہیں، وہ امریکا کے قیام کی ڈھائی سوویں سالگرہ کی تقریبات میں شرکت کریں گے۔

شاہی امور کے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ کنگ چارلس کے دورِ حکومت کا ایک اہم سفارتی امتحان ثابت ہو سکتا ہے۔ 

دوسری جانب شاہی محل نے کہا ہے کہ دورے کا شیڈول زیادہ تر منصوبے کے مطابق جاری رہے گا۔

واضح رہے کہ ہفتے کے روز وائٹ ہاؤس میں صدر ٹرمپ کی موجودگی میں جاری عشائیے کے دوران ایک مسلح شخص نے فائرنگ کر دی تھی، اس واقعے کے بعد سیکیورٹی انتظامات مزید سخت کر دیے گئے ہیں۔

بین الاقوامی خبریں سے مزید