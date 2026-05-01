IQ ٹیسٹ: کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ کونسا کپ سب سے پہلے بھرے گا؟

01 مئی ، 2026
فوٹو بشکریہ سوشل میڈیا
انسان کی ذہانت کا اندازہ لگانے اور ذہن کی ورزش کے لیے پہیلیاں سب سے بہترین ہوتی ہیں اور پہیلیاں مختلف طریقوں کی ہوتی ہیں جیسے کہ ورڈ پروبلمز، پکچر پزلز اور میتھ ریڈلز وغیرہ۔

پہیلیاں اکثر انسان کے دماغ کو ہلا کر رکھ دیتی ہیں لیکن جن لوگوں کو مشکل کام کرنا پسند ہوں اُنہیں اکثر پہیلیوں کے جواب تلاش کرنے میں دلچسپ ہوتی ہے۔

اگر آپ کا شمار بھی ایسے ہی لوگوں میں ہوتا ہے تو آج ہم آپ کے لیے ایک دلچسپ پہیلی لے کر آئے ہیں۔

اوپر دی گئی تصویر کو دیکھ کر آپ کو یہ بتانا ہے کہ کونسا کپ سب سے پہلے بھر جائے گا؟

پہیلیاں انسان کی ذہانت کا امتحان لیتی ہیں اور انہیں حل کرکے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہماری قوت مشاہدہ کتنی اچھی ہے۔

ایک فعال ذہن اس پہیلی کو 30 سیکنڈز کے اندر ہی حل کر سکتا ہے کیونکہ یہ پہیلی اتنی زیادہ مشکل بھی نہیں ہے، اس لیے تصویر کو ذرا غور سے دیکھیں آپ جلد ہی درست جواب دینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔

 اس طرح کی پہیلیوں کے جواب صرف ایسے افراد ہی دے سکتے ہیں جن کی قوتِ مشاہدہ بہت اچھی ہو۔

اگر آپ کو پہیلی کا جواب مل گیا ہے تو اسے اپنے ذہن میں رکھ کر ایک بار پھر سے اس تصویر کو غور سے دیکھیں۔

پہیلی کا درست جواب 

فوٹو بشکریہ سوشل میڈیا 

تصویر میں چائے کو پائپس کی مدد سے جس طرح کپس میں ڈالا جا رہا ہے اس طریقے سے سب سے پہلے 3 نمبر والا کپ بھرے گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی کپس میں چائے جانا ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ ان میں چائے جانے کا راستہ روک دیا گیا ہے۔

