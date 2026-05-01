تبو بھوت بنگلہ میں اپنے مناظر کاٹے جانے پر اکشے سے ناراض

فلم بھوت بنگلہ میں اپنے مناظر کاٹے جانے پر بالی ووڈ اداکارہ تبو اکشے کمار سے ناراض ہیں تاہم پریادرشن نے ان خبروں کی تردید کی ہے۔
حال ہی میں یہ افواہیں گردش کر رہی تھیں کہ تبو اپنے مناظر فلم سے نکالے جانے پر اکشے کمار سے ناراض ہیں اور اگر انہیں پہلے معلوم ہوتا تو وہ یہ فلم نہ کرتیں۔
اب فلم کے ہدایت کار پریادرشن نے ان افواہوں کو ختم کر دیا ہے، ان کا کہنا ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ منفی خبریں کون اور کیوں پھیلا رہا ہے۔ تبو بالکل بھی ناراض نہیں ہیں۔ میں ان کے ساتھ آٹھ فلمیں کر چکا ہوں، اگر وہ ناراض ہوتیں تو مجھے ضرور بتاتیں۔
پریادرشن نے کہا کہ میں بھوت بنگلہ کا ہدایتکار ہوں اور میں ہی فیصلہ کرتا ہوں کہ کیا رکھنا ہے اور کیا نہیں۔ فلم بڑی کامیاب ہے، لیکن کچھ لوگ منفی پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ اکشے نے مجھ سے کبھی کسی حصے کو ایڈٹ کرنے کے لیے نہیں کہا، وہ ایسا کبھی نہیں کرتے۔ میں ایمانداری سے اپنا کام کرتا ہوں اور ہر اداکار ریلیز سے پہلے فلم دیکھتا ہے۔ جو لوگ ایسی افواہیں پھیلا رہے ہیں انہیں شرم آنی چاہیے۔
بھوت بنگلہ 17 اپریل کو ریلیز ہوئی تھی، جو پریادرشن کی اکشے کمار، پاریش راول، تبو اور راجپال یادیو کے ساتھ دوبارہ شراکت داری کی علامت سمجھی جاتی ہے۔
ناقدین کی ملی جلی آراء کے باوجود فلم نے باکس آفس پر بتدریج اچھی کارکردگی دکھائی۔ یہ آنجہانی اسرانی کی آخری فلموں میں سے ایک ہے، وہ فلم شعلے میں جیلر کے کردار کے لیے مشہور تھے۔
اسرانی 20 اکتوبر 2025 کو 84 سال کی عمر میں چل بسے تھے۔
بھارت کے پنجابی اور ہندی فلموں کے معروف اداکار و گلوکار دلجیت دوسانجھ کو کینیڈا کے شہر کیلگری میں اپنے شو کے دوران اس وقت عارضی طور پر وقفہ لینا پڑا جب وہاں بڑی تعداد میں موجود خالصتان کے حامی مظاہرین نے بھارت میں سکھوں اور دیگر اقلیتوں پر مظالم کے خلاف مظاہرہ کیا اور بھارتی حکومت کے خلاف نعرے لگائے۔