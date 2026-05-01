ہرمز سے گزرنے کیلئے ایران کو ٹیکس دینے والے جہازوں پر پابندی لگاسکتے ہیں، امریکا

01 مئی ، 2026
فائل فوٹو
امریکی وزارت خزانہ نے خبردار کیا ہے کہ امریکا ان جہازوں پر پابندی لگا سکتا ہے جو آبنائے ہُرمُز سے بحفاظت گزرنے کے لیے ایران کو ٹول ٹیکس دیں گے۔

وزارتِ خزانہ کے فارن ایسیٹ کنٹرول آفس نے کہا ہے کہ ہر اُس جہاز کو پابندی کا سامنا ہوسکتا ہے جو آبنائے ہُرمُز سے گزرنے کے لیے ایران کو ادائیگی کرے گا۔

امریکی وزارت خزانہ نے مزید کہا کہ پابندیوں کا سامنا ان تمام جہازوں پر ہوگا جو کسی بھی صورت میں ایران کو ادائیگی کریں گے، چاہے وہ ادائیگی کسی ایرانی این جی او کو چندے یا ڈیجیٹل ادائیگی کی شکل میں ہی کیوں نہ ہو ۔

