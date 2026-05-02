 
  • بانی: میرخلیل الرحمٰن
  • گروپ چیف ایگزیکٹووایڈیٹرانچیف: میر شکیل الرحمٰن

امریکا کو دھمکی آمیز لہجہ اور توسیع پسندانہ رویہ بدلنا ہوگا، عباس عراقچی

تازہ ترین
بین الاقوامی خبریں
02 مئی ، 2026
ایرانی وزیرِخارجہ عباس عراقچی—فائل فوٹو
ایرانی وزیرِخارجہ عباس عراقچی—فائل فوٹو

ایرانی وزیرِخارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ امریکا کو دھمکی آمیز لہجہ اور توسیع پسندانہ رویہ بدلنا ہوگا۔

غیرِملکی میڈیا کے مطابق ایرانی وزیرخارجہ نے کہا ہے کہ ایران نے جنگ خاتمے کی نئی تجاویز پاکستان کے ذریعے دیں ہیں۔

ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے سعودی عرب، قطر، ترکیہ، مصر، عراق اور آذر بائیجان کے وزرائے خارجہ سے ٹیلی فون پر گفتگو میں کہا ہے کہ ایران سفارت کاری کا راستہ کھلا رکھنے کے لیے تیار ہے۔

پینٹاگون جھوٹ بول رہا ہے: عباس عراقچی

عباس عراقچی نے کہا ہے کہ ایران جنگ کی لاگت دعویٰ کردہ رقم سے 4 گنا زیادہ ہے۔

انہوں نے کہا ہے کہ مذاکرات میں پاکستان ہی باضابطہ ثالث ہے۔

عباس عراقچی نے کہا ہے کہ مذاکرات کے انعقاد کا فیصلہ ہوا تو باضابطہ طور پر بتایا جائے گا۔

بین الاقوامی خبریں سے مزید