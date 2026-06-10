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سعودی عرب کی اردن، کویت اور بحرین پر ایرانی حملوں کی مذمت

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بین الاقوامی خبریں
10 جون ، 2026
سعودی عرب کی اردن، کویت اور بحرین پر ایرانی حملوں کی مذمت

سعودی عرب نے اردن، کویت اور بحرین پر ایرانی حملوں کی مذمت کی ہے۔

دارالحکومت ریاض سے جاری سعودی وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ ایران کے حملے اردن، کویت اور بحرین کی خود مختاری کی سنگین خلاف ورزی ہیں۔

بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ ایرانی حملے برادر ممالک کی علاقائی سالمیت، سلامتی اور ان کی فضائی حدود کے لیے خطرہ ہیں۔

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