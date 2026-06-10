سعودی عرب کی اردن، کویت اور بحرین پر ایرانی حملوں کی مذمت

سعودی عرب نے اردن، کویت اور بحرین پر ایرانی حملوں کی مذمت کی ہے۔
دارالحکومت ریاض سے جاری سعودی وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ ایران کے حملے اردن، کویت اور بحرین کی خود مختاری کی سنگین خلاف ورزی ہیں۔
بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ ایرانی حملے برادر ممالک کی علاقائی سالمیت، سلامتی اور ان کی فضائی حدود کے لیے خطرہ ہیں۔
اقوام متحدہ کے انسانی حقوق ادارے کے سربراہ وولکر ترک نے حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان 2 مارچ سے جاری جھڑپوں میں مبینہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی تحقیقات کے ثبوت اکٹھے کرنے کیلئے یواین مشن لبنان بیھجنے کا اعلان کیا ہے۔