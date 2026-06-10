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وزیراعظم نے این ایف سی 180 روز میں فائنل کرنے کا وعدہ کیا ہے، سہیل آفریدی

ایاز اکبر
تازہ ترین
قومی خبریں
10 جون ، 2026
وزیراعظم نے این ایف سی 180 روز میں فائنل کرنے کا وعدہ کیا ہے، سہیل آفریدی

وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ وزیراعظم نے وعدہ کیا ہے کہ 180 روز میں نیشنل فنانس کمیشن (این ایف سی) کو فائنل کریں گے۔

قومی اقتصادی کونسل اجلاس کے بعد مزمل اسلم کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو میں سہیل آفریدی نے کہا کہ آج اجلاس میں صوبے کے عوام کا مقدمہ بہترین انداز میں لڑا۔

انہوں نے کہا کہ این ایف سی ایوارڈ کو اپڈیٹ نہیں کیا جا رہا تھا، وزیراعظم نے وعدہ کیا کہ 180 روز میں این ایف سی کو فائنل کریں گے۔

وفاقی اکائیوں میں تعاون سے ملک ترقی کرے گا، وزیراعظم شہباز شریف

وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ وفاقی اکائیوں کے درمیان یکجہتی اور تعاون کے جذبے سے ملک ترقی کرے گا۔

سہیل آفریدی نے مزید کہا کہ این ایف سی کو قبائلی اضلاع کےلیے اپ ڈیٹ کیا جارہا ہے، تمام صوبے ایوارڈ کی منظوری دیں گے۔

اُن کا کہنا تھا کہ صوبوں کا اتفاق رائے نہ ہوا تو پھر سمری وزیراعظم ایوان صدر بھجوائیں گے، گندم کی آزادانہ نقل و حمل پر عمل درآمد کرانا وفاق کی ذمے داری ہے۔

وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا نے یہ بھی کہا کہ پاسکو کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے وہ 4150 روپے فی من سے اوپر لے کر جارہے تھے، وفاق نے یقین دہانی کرائی کہ گندم کا ریٹ نہیں بڑھایا جائے گا۔

اس موقع پر مشیر خزانہ مزمل اسلم نے کہا کہ 700 ارب، پنجاب، 200 سندھ نے کم کیا، ہمارا 305 ارب ہے،سیاسی امور پر پیشرفت وقت کے ساتھ ساتھ کی جائے گی۔

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