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میں کلاسک پاکستانی چہرہ ہوں: صنم سعید

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انٹرٹینمنٹ
11 جون ، 2026
صنم سعید— فائل فوٹو
صنم سعید— فائل فوٹو 

پاکستانی شوبز انڈسٹری کی معروف اداکارہ صنم سعید نے اپنی ظاہری شکل و صورت پر تنقید کرنے والوں کو دو ٹوک جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ میں کلاسک پاکستانی چہرہ ہوں۔

صنم سعید نے حال ہی میں ایک نجی ٹی وی کے پروگرام میں بطور مہمان شرکت کی جہاں انہوں نے مختلف موضوعات پر دلچسپ گفتگو کی۔

پروگرام کے دوران جب اداکارہ سے سوشل میڈیا پر ہونے والی تنقید کے بارے میں پوچھا گیا تو جواب میں انہوں نے کہا کہ مجھے سوشل میڈیا پر بہت کم تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے، زیادہ سے زیادہ لوگوں نے مجھ ’کوجی‘ بولا ہے۔

جس پر میزبان نے انہیں بتایا کہ ’کوجی‘ کا مطلب ہوتا ہے کہ ’آپ خوبصورت نہیں ہیں‘۔

ڈرامے میں 4 بچوں کی ماں کا کردار کیوں ادا کیا؟ صنم سعید نے بتا دیا

پاکستانی شوبز انڈسٹری کی معروف اداکارہ صنم سعید نے ڈرامے میں 4 بچوں کی ماں کا کردار ادا کرنے کی وجہ بتا دی۔

میزبان کی وضاحت سن کر صنم سعید نے کہا کہ اگر لوگ ایسا سمجھتے ہیں تو اس میں میرا تو کوئی ہاتھ نہیں ہے، میں جیسی بھی ہوں، مجھے اللّٰہ نے بنایا ہے تو آپ اپنے رب کی تخیلق کے بارے میں اس طرح کی بات کر رہے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ  میں کلاسک پاکستانی چہرہ ہوں، ہر کوئی مجھے دیکھ کر کہتا ہے کہ میری بیٹی آپ کے جیسی ہے یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں ان کے جیسی ہی لگتی ہوں تو میں ان کو یہی کہتی ہوں کہ میں کلاسک پاکستانی چہرہ ہوں۔

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