پاکستانی شوبز انڈسٹری کی معروف اداکارہ صنم سعید نے اپنی ظاہری شکل و صورت پر تنقید کرنے والوں کو دو ٹوک جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ میں کلاسک پاکستانی چہرہ ہوں۔
صنم سعید نے حال ہی میں ایک نجی ٹی وی کے پروگرام میں بطور مہمان شرکت کی جہاں انہوں نے مختلف موضوعات پر دلچسپ گفتگو کی۔
پروگرام کے دوران جب اداکارہ سے سوشل میڈیا پر ہونے والی تنقید کے بارے میں پوچھا گیا تو جواب میں انہوں نے کہا کہ مجھے سوشل میڈیا پر بہت کم تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے، زیادہ سے زیادہ لوگوں نے مجھ ’کوجی‘ بولا ہے۔
جس پر میزبان نے انہیں بتایا کہ ’کوجی‘ کا مطلب ہوتا ہے کہ ’آپ خوبصورت نہیں ہیں‘۔
میزبان کی وضاحت سن کر صنم سعید نے کہا کہ اگر لوگ ایسا سمجھتے ہیں تو اس میں میرا تو کوئی ہاتھ نہیں ہے، میں جیسی بھی ہوں، مجھے اللّٰہ نے بنایا ہے تو آپ اپنے رب کی تخیلق کے بارے میں اس طرح کی بات کر رہے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ میں کلاسک پاکستانی چہرہ ہوں، ہر کوئی مجھے دیکھ کر کہتا ہے کہ میری بیٹی آپ کے جیسی ہے یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں ان کے جیسی ہی لگتی ہوں تو میں ان کو یہی کہتی ہوں کہ میں کلاسک پاکستانی چہرہ ہوں۔
بھارتی ریاست آندھرا پردیشں کے نائب وزیر اعلیٰ اور سائوتھ کے معروف اداکار پون کلیان نے ہندی اور سائوتھ کے سینئر اداکار پرکاش راج کی جانب سے گزشتہ روز بنگلور میں کاکروچ جنتا پارٹی کے احتجاج کے دوران انکی حمایت پر اسے ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش قرار دیا۔
نیٹ (این ای ای ٹی) پیپر لیک (بھارت کے میڈیکل اور ڈینٹل کورسز میں داخلے کے لیے ہونے والے ٹیسٹ میں گڑ بڑ اور پیپر لیک ہونے) پر ہونے والے ہنگامہ میں سائوتھ اور ہندی فلموں کے مشہور اداکار پرکاش راج بنگلور میں نوجوانوں کے احتجاج میں شامل ہوئے اور انھوں نے مودی حکومت پر کڑی تنقید کی۔