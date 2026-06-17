سعودی شہزادی سارہ بنت احمد ال عبدالرحمٰن آل سعود انتقال کرگئیں

سعودی شاہی خاندان کی رکن شہزادی سارہ بنت احمد ال عبدالرحمٰن آل سعود انتقال کرگئیں۔
دارالحکومت ریاض سے شاہی دیوان کے اعلان کے مطابق شہزادی سارہ بنت احمد ال عبدالرحمٰن آل سعود کی نماز جنازہ آج عصر کی نماز کے بعد مسجد الحرام میں ادا کی گئی۔
فرانسیسی وزیرِ خارجہ نے کہا کہ فرانس اس وقت تک اقوامِ متحدہ کی سلامتی کونسل کی ایران پر پابندیاں ختم کرنے کی حمایت نہیں کرے گا جب تک تہران کے جوہری پروگرام پر مذاکرات اس کی توقعات کے مطابق پیش رفت نہیں کرتے۔
اسرائیل کے انتہائی دائیں بازو کے وزیر برائے قومی سلامتی اتمار بن گویر نے جنوبی لبنان میں جھڑپوں کے دوران 4 اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکت کے بعد سخت ردعمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ ’پورا لبنان جل جانا چاہیے۔‘
ماہرین کا کہنا ہے کہ اسٹاک مارکیٹ کی کارکردگی عام امریکی شہری کی معاشی حالت کی مکمل عکاسی نہیں کرتی۔
ایرانی وزارتِ خارجہ کے ذرائع کے مطابق چیف مذاکرات کار باقر قالیباف اور وزیرِ خارجہ عباس عراقچی آج سوئٹزر لینڈ روانگی کے لیے مکمل طور پر تیار تھے۔
بھارتی دارالحکومت دہلی میں ایک ڈاکٹر منیش گپتا نے اپنی 45 سالہ گھریلو ملازمہ مینا پر پہلے کرکٹ بیٹ سے تشدد کیا اور بعد ازاں چاقو سے وار کر کے قتل کر دیا۔
واقعے کی اطلاع ملنے پر پولیس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا
مغربی کنارے میں اسرائیلی آبادکاروں کے خطرناک حملوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے جہاں مساجد، گھروں، گاڑیوں اور زرعی اراضی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔
سوئس وزارتِ خارجہ کے بیان کے مطابق برجنسٹاک میں امریکا اور ایران کے درمیان طے شدہ مذاکرات آج نہیں ہوں گے۔
300 ارب ڈالرز کے ایران کی تعمیرِ نو اور اقتصادی ترقی کے منصوبے نے واشنگٹن میں سیاسی ہلچل مچا دی۔
جنوبی لبنان پر گزشتہ رات اسرائیل نے شدید ترین بمباری کی ہے۔
امریکی وفاقی جج نے فلسطینیوں کے حامی مسلم رہنما صلاح سرسور کی رہائی کا حکم دے دیا جنہیں امیگریشن حکام نے تقریباً 80 دن قبل حراست میں لیا تھا۔
معاہدے میں ایران کے منجمد اثاثوں کو دوبارہ دستیاب بنانے کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔
امریکی صدر ٹرمپ کے اس بیان کے بعد سوشل میڈیا پر شدید ردِعمل سامنے آیا ہے۔
نیویارک کے مصروف ترین علاقے ٹائمز اسکوائر میں فائرنگ کے واقعے کے بعد خوف و ہراس پھیل گیا جبکہ بھگدڑ مچنے کے نتیجے میں 1 شخص زخمی ہو گیا۔
جے ڈی وینس نے کہا ہے کہ جو امریکی صدر ٹرمپ کو مسئلہ سمجھتا ہے وہ خوابِ غفلت سے بیدار ہو اور حقائق جانے۔
ایران معاہدے پر مذاکرات کے لیے امریکی نائب صدر کی سوئٹزرلینڈ روانگی آج متوقع تھی۔