 
  • بانی: میرخلیل الرحمٰن
  • گروپ چیف ایگزیکٹووایڈیٹرانچیف: میر شکیل الرحمٰن

سعودی شہزادی سارہ بنت احمد ال عبدالرحمٰن آل سعود انتقال کرگئیں

تازہ ترین
بین الاقوامی خبریں
17 جون ، 2026
سعودی شہزادی سارہ بنت احمد ال عبدالرحمٰن آل سعود انتقال کرگئیں

سعودی شاہی خاندان کی رکن شہزادی سارہ بنت احمد ال عبدالرحمٰن آل سعود انتقال کرگئیں۔ 

دارالحکومت ریاض سے شاہی دیوان کے اعلان کے مطابق شہزادی سارہ بنت احمد ال عبدالرحمٰن آل سعود کی نماز جنازہ آج عصر کی نماز کے بعد مسجد الحرام میں ادا کی گئی۔

بین الاقوامی خبریں سے مزید